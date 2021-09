La micropigmentación con efecto eyeliner ya es tendencia en el sector beauty Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de septiembre de 2021, 18:30 h (CET)

Gracias al efecto de intensidad que logra resaltar en la mirada, el eyeliner se ha convertido en un elemento fundamental del maquillaje femenino.

Debido a este efecto, se popularizó el eyeliner con micropigmentación permanente, el tratamiento de belleza capaz de simular la línea de maquillaje en el párpado superior mediante la técnica de micropigmentación.

Este procedimiento permanente se asemeja ligeramente al procedimiento de un tatuaje, ya que consiste en insertar pequeños pigmentos de color en la piel con la ayuda de una aguja quirúrgicamente esterilizada. A diferencia del tatuaje, los pigmentos en este caso empiezan a desvanecerse tras un tiempo (entre dos y cinco años) y terminan por desaparecer sin dejar rastros ni marcas si no se realiza un mantenimiento.

Distrito Wellness Conceptes un centro estético que ha perfeccionado la técnica del microblading y el eyeliner con micropigmentación permanente. La gran popularidad de la marca se consolida desde hace años tras la creación de técnicas innovadoras, seguras y duraderas, también disponibles en su academia. El esfuerzo y la dedicación por forjar un servicio de calidad han permitido que el centro obtenga la Medalla de Oro y Diploma de Honor por la Asociación Española de Profesionales de la Imagen.

La micropigmentación permanente con efecto de eyeliner acaba con la rutina de maquillaje El delineado de ojos permanente es una técnica novedosa que simula el maquillaje en los ojos, pero a diferencia de este, no es necesario realizarlo cada día de nuevo. El proceso consiste en introducir pequeños pigmentos de tinta en el nivel dérmico de la piel y la duración oscila entre los dos y los cinco años.

Desde Distrito Wellness Concept han perfeccionado la técnica de la micropigmentación con efecto de eyelinerpara poder acentuar la belleza sin la necesidad de aplicar maquillaje cada día.

Para asegurar un efecto natural, los profesionales del centro estudian el color indicado en concordancia al tono de piel o el color de ojos y tienen en cuenta la curvatura y disposición del párpado para lograr una mayor expresividad en la mirada.

Cuidados necesarios para mantener el tratamiento de micropigmentación con efecto eyeliner Durante las primeras semanas tras el tratamiento de pigmentación, los profesionales recomiendan protegerse de los rayos UVA para evitar la descoloración y seguir las recomendaciones de los expertos para evitar cicatrices.

Como recomendación general, los profesionales de Distrito Wellness Concept exponen que la zona tratada debería estar siempre húmeda y muy nutrida mediante cremas que contengan vitamina A y D, además de aceites esenciales con vitamina E.

¿Es compatible el uso de maquillaje tras la micropigmentación? Como regla general, los expertos del centro desaconsejan el uso de cosméticos complementarios durante el tiempo de cicatrización del tratamiento. En especial, hacen referencia a la importancia de no utilizarlos durante las dos semanas inmediatamente posteriores al tratamiento para evitar infecciones. Una limpieza diaria mediante pequeños toques con agua, además, permitirá mantener la zona húmeda sin exceso.

Mediante la técnica innovadora del popular eyeliner permanente, Distrito Wellness Concept, centro y academia referente desde hace décadas, logra ser tendencia un año más en el sector de la belleza.

