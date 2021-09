Talio muestra cómo crear contenidos e-learning a medida para las empresas Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 12:08 h (CET) TALIO desvela las claves del proceso de creación E-LEARNING para conseguir contenidos interactivos y animados Las organizaciones son diferentes entre sí, así como también lo son cada uno de los departamentos, equipos y personas que las componen, y sus necesidades. Por ello, en Talio apuestan por desarrollar planes formativos que se adapten al 100% a los trabajadores y a cada empresa.

Para Talio, la clave del éxito es disponer de una formación a medida que se ajuste, tanto en los contenidos como en la modalidad de impartición (online, workshop, virtual, presencial, vídeos, etc.), a las necesidades de cada empresa. Por este motivo, el e-learning está adquiriendo cada vez más peso entre las empresas a la hora de formar a sus trabajadores.

Según Talio, una de las principales ventajas de este formato es que facilita la formación de los profesionales ya que pueden acceder a los contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento. El e-learning también permite ahorrar tiempo de desplazamientos evitando así la impuntualidad, los descansos innecesarios o demasiado largos y la gestión de las agendas.

Otro de sus beneficios es la multimedialidad, gracias a la cual se pueden adaptar y personalizar los contenidos para conseguir una mejor experiencia y aprendizaje de los usuarios. Para ello, es importante que los contenidos sean interactivos, dinámicos, atractivos y animados.

Además, las soluciones de e-learning permiten formar a un número ilimitado de empleados, por ello su coste es bajo y la inversión realizada se amortiza en el medio plazo.

¿Cuáles son las fases del proceso de creación del e-learning?

A continuación, Talio explica las características de cada fase del proceso:

Objetivos de la formación

Es esencial definir los objetivos de la formación, el público, alcance, formato y canal y a su vez, concretar el modelo de interacción que se desea crear. En este punto pregúntate: ¿Qué se quiere que aprenda el alumnado al terminar esta formación?

Por otro lado, hay que tener claro cómo se va a producir la formación; con recursos internos de la empresa o combinándolos con servicios externos de grabación, 3D, actores o ilustradores, etc. A fin de que todo esto se realice de forma eficiente, se debe contar con un gestor de proyecto, quien se encargará de coordinar las diferentes fases, buscar recursos y garantizar el resultado final.

Creación de guion

Es conveniente crear un guion donde se detallen los contenidos que se van a desarrollar. Dependiendo del tipo de contenido que se desee crear, se aplicará un enfoque distinto y se contará con diferentes perfiles de autoría, puesto que el contenido de un curso convencional nada tiene que ver con una dinámica de gamificación o con el guion de una grabación de una recreación con actores.

Diseño de dinámicas y recursos

Una vez se haya definido dónde y cómo se quiere crear e implantar el contenido formativo, se diseñan las dinámicas y se concretan los recursos y herramientas necesarios para su realización.

Corrección del guion

Cuando el guion esté validado por el cliente, se realiza la corrección de errores o cambios propuestos y se comienzan a desarrollar los recursos gráficos.

Interfaz, diseño y recursos audiovisuales

La elección de la interfaz, recursos gráficos, infografías, contenidos audiovisuales e interacciones son determinantes para que la experiencia del usuario sea positiva.

Revisión final del material

Al finalizar la primera versión del contenido, se le solicita al cliente una revisión integral. En esta fase normalmente se realiza el testing con un integrante externo del equipo con experiencia en contenidos y en la plataforma final.

Herramientas para crear y optimizar los contenidos e-learning

Existen numerosas herramientas que pueden facilitar el proceso de diseño y creación de contenidos. Desde Talio, proponen una selección de las herramientas más útiles:

Articulate Storyline 360 : podrás crear cualquier curso que se pueda imaginar de aprendizaje electrónico interactivo para todos los dispositivos : computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes...

: podrás que se pueda imaginar de aprendizaje electrónico interactivo : computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes... Moodle : es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. A su vez, este recurso proporciona un conjunto de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, aumentando el poder de a la enseñanza y al aprendizaje.

: es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un para crear ambientes de aprendizaje personalizados. A su vez, este recurso proporciona un conjunto de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, aumentando el poder de a la enseñanza y al aprendizaje. Adobe Captivate : crear cursos atractivos para usar en dispositivos móviles es más sencillo con esta plataforma. Estarán listos para su uso en cuestión de minutos con los nuevos proyectos de inicio rápido y las diapositivas e interacciones. Mayor rapidez en la creación de cursos gracias al uso de la ramificación automática, así como copiando la apariencia y el estilo de un objeto, y aplicándolos a otro.

: crear usar en es más sencillo con esta plataforma. Estarán listos para su uso en cuestión de minutos con los nuevos proyectos de inicio rápido y las diapositivas e interacciones. Mayor en la creación de cursos gracias al uso de la ramificación automática, así como copiando la apariencia y el estilo de un objeto, y aplicándolos a otro. Exelearning : es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML y, además, facilita la exportación del contenido generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. Se trata de una aplicación multiplataforma que permite la utilización de elementos multimedia, árboles de contenido, actividades interactivas de autoevaluación…

: es una herramienta de código abierto (open source) que sin necesidad de ser experto en HTML o XML y, además, facilita la exportación del contenido generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. Se trata de una aplicación multiplataforma que permite la utilización de elementos multimedia, árboles de contenido, actividades interactivas de autoevaluación… iSpring Suite : es un conjunto de herramientas de autor de e-learning diseñadas para crear rápidamente cursos en línea. Desarrolla cursos de aspecto profesional que incluyan cuestionarios o evaluaciones y simulaciones de diálogo sin la necesidad de programación de código técnico o formación extensa. Las creaciones pueden ser archivos de salida en todos los formatos populares de e-learning, incluyendo SCORM, xAPI, cmi5, y HTML5.

: es un conjunto de herramientas de autor de e-learning diseñadas para crear rápidamente cursos en línea. Desarrolla que incluyan cuestionarios o evaluaciones y simulaciones de diálogo técnico o formación extensa. Las creaciones pueden ser archivos de salida en todos los formatos populares de e-learning, incluyendo SCORM, xAPI, cmi5, y HTML5. Lectora Inspire: es un conjunto de herramientas diseñadas para abordar las diferentes necesidades de los creadores de cursos, desde crear cursos básicos basados en diapositivas hasta crear proyectos personalizados a profundidad. Su valor diferencial reside en el paquete de servicios externos, en las plantillas de e-learning Brothers templates, caracteres de avatar y un creador de interacciones. Los procesos de creación de e-learning necesitan de profesionales especializados para su correcta ejecución, ya que detrás de un proyecto de desarrollo de contenidos de formación hay muchas fases y un profundo trabajo de análisis previo para obtener los mejores resultados.

Si estás buscando implantar estos procesos en la empresa ponte en manos de Talio, ayudarán a identificar la formación que más se adecúe a tus necesidades, o, si lo prefieres, a crear un curso a medida. En Talio garantizan el resultado final apropiado y el cumplimiento de todos los objetivos.

Talio ayuda a los profesionales y a las empresas a evolucionar y a adaptarse. No perderse todos sus servicios y novedades, seguir a Talio en LinkedIn y Twitter.

