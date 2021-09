La Casa del Artista, un proyecto de BTTEstudio Emprendedores de Hoy

Un rasgo diferencial en la mayoría de los artistas es que se mantienen en constante búsqueda de espacios que les permitan desarrollar su arte de la mejor manera posible. Contar con un lugar adecuado, diseñado especialmente a medida, permite exprimir el máximo potencial de su creatividad artística.

Para este trabajo, lo mejor es contar con BTTEstudio, un estudio de diseño de interiores y arquitectura que ha llevado a cabo una gran cantidad de proyectos en España. Entre estos se incluye “La Casa del Artista”, creada en especial para un escultor español y llevada a cabo cuidando hasta el más mínimo detalle.

¿Por qué es importante el espacio en el desarrollo artístico? Hoy en día es posible diseñar un espacio para la creatividad y la innovación de los artistas, ya que este se constituye como un elemento catalizador de las ideas y las nuevas formas de hacer las cosas. Crear un área adecuada no solo es fundamental para que un artista se sienta cómodo, sino que además es importante por la manera en como incide en el desarrollo de todo su talento. De hecho, está demostrado que en espacios así, libres de distracciones, se potencia el desarrollo de la creatividad, favoreciendo la creación de obras, pinturas, esculturas o cualquier otra forma artística de representación del mundo. Este es el concepto bajo el cual BTTEstudio ha diseñado La Casa del Artista, haciendo que cada detalle colabore de alguna manera con el trabajo artístico que se realiza dentro de ella.

Espacios funcionales Estar libre de distracciones no es lo único a tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio para el desarrollo del arte, sino que hay otro elemento igual de importante: la funcionalidad. Esto tiene que ver con que todo el espacio debe servir al artista contribuyendo para la creación de sus obras. Por ejemplo, en el caso del proyecto La Casa del Artista, diseñada para un escultor, se hizo uso de líneas rectas, colores neutros y un estudio muy cuidadoso del uso de la luz. Estos fueron elegidos a propósito para resaltar las esculturas hechas con cristales de colores. Además, se crearon estanterías de madera que, además de conformar una única unidad con el resto de la obra a nivel estético, sirve también como un espacio útil para las herramientas y los elementos necesarios que el artista debe tener a la mano a la hora de realizar sus esculturas.

Tanto la funcionalidad como el diseño de un espacio creativo son los dos factores principales a tener en consideración a la hora de diseñar el espacio para un artista y en BTTEstudio lo saben muy bien.

