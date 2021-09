El nuevo disco de la banda de rock Mala Hierba llega acompañado de una extensa gira Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 10:24 h (CET) Después de grabar en los estudios de Marea, se lanzan a la carretera con su nuevo disco "No hacer nada es elegir", que presentarán en una veintena de ciudades de todo el territorio nacional Tras casi un año desde que concluyó la grabación del disco con la producción de Kolibrí Díaz, guitarrista de los navarros Marea, el nuevo trabajo de Mala Hierba ve la luz bajo el título No hacer nada es elegir. Once temas del rock urbano más reconocible dirigidos a quienes disfrutan escuchando a los propios Marea, a Extremoduro o a Rosendo, entre otros.

Desde la publicación del tema adelanto Sentado en el camino, que contaba con la inestimable colaboración de Kutxi Romero, cantante del célebre grupo navarro de rock, se había generado una gran expectación en torno a la publicación del álbum completo. Finalmente la fecha elegida fue el pasado 24 de septiembre, y el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como a la venta en formato físico en su página web www.somosmalahierba.com.

Este segundo disco de la banda mallorquina abunda en los detalles que ya caracterizaron a su trabajo anterior: melodías potentes y directas, voces rasgadas y poesía urbana en cada una de las letras, y al mismo tiempo se beneficia de la producción de Kolibrí Díaz para obtener un sonido que mejora al del primer álbum. Nico Galindo, cantante y guitarrista de Mala Hierba, señala que “a medida que pasaba el tiempo desde que grabamos el primero íbamos comprobando qué elementos queríamos reafirmar y cuáles queríamos cambiar”, y remata: “estamos convencidos de haber alcanzado ese objetivo en este disco que publicamos ahora”. El mismo Kutxi Romero destacó el buen resultado obtenido con el mencionado disco durante su concierto en solitario en Palma y ante toda la audiencia, un detalle del que con seguridad los componentes de Mala Hierba guardarán un grato recuerdo durante muchos años.

Esta publicación, además, no llega sola, puesto que viene acompañada de una gira por todo el territorio nacional en la que, en palabras de la propia banda, “esperamos llevar el disco muy lejos pero que él nos lleve a nosotros más lejos aún”. Ya han anunciado cerca de una veintena de directos para este invierno y confían en poder añadir alguno más para principios de 2022: “Estamos pendientes de que algunas salas vuelvan a abrir para poder concretar más fechas”, apuntan. Finalmente, invitan a todo el mundo a asistir a sus conciertos, para los que “tenemos un repertorio muy entretenido y estamos seguros de que todo el mundo saldrá con buen sabor de boca”.

