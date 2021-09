Hay que respetar todas las opiniones Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 28 de septiembre de 2021, 11:25 h (CET) Cuatro amigos se juntaron en un bar. Después de la cuarta cerveza, surgió esta conversación entre ellos:





–Dos por dos son cuatro. Porque veréis:” Si juntamos dos vasos de cerveza más otros dos, suman cuatro ¿lo veis?”. Y esto no es todo:” Si juntamos 3 vasos de cerveza y le sumamos uno más, también suman 4”. Y aquí no acaba la cosa:” Si a un vaso de cerveza le sumamos otro y después otro y después otro, también suman 4. Esto algo maravilloso. ¿Qué os parece?

–Bueno, esto será así siempre y cuando yo no lo evite..

–Bueno, eso que dices es muy sentencioso. La verdad es subjetiva, cada cual tiene su propia opinión sobre la verdad y eso hay que respetarlo.

–La verdad no nos necesita para nada, ella es a pesar de nosotros. Sin ella no habría adelantos en ningún sentido. Si algún día desaparece la raza humana de la faz de la tierra, dos por dos seguirán siendo 4 hasta que el mundo acabe.... Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Puigdemont, no te dejes detener todavía, por favor Domingo Sanz La conquista de la apatía Venancio Rodríguez Sanz ​Laicidad positiva Jesús Domingo Martínez, Gerona ​Signo de inmadurez e irresponsabilidad Pedro García, Gerona Hay una tarea abierta Jesús D Mez Madrid, Gerona