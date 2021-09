Tickelia, BBVA y Visa integran sus soluciones para simplificar y optimizar la gestión de gastos de empresa Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 09:02 h (CET) Son muchas las empresas que buscan tener un completo control y visibilidad de los gastos corporativos, para no tener que enfrentarse a excesos de presupuesto o pagos imprevistos. Para que las compañías puedan realizar una gestión eficaz y digitalizada de sus gastos de empresa, BBVA ha desarrollado Pivot Commercial Cards, una solución que se integra con herramientas tecnológicas de gestión de gastos de empresa como Tickelia para simplificar todo el proceso de revisión, gestión y aprobación de los mismos Madrid, 28 de septiembre de 2021 - “A través de Pivot Commercial Cards, BBVA ha conseguido conectar dos mundos: el de las tarjetas corporativas y el de la liquidación de gastos. Gracias a la tecnología y los datos, ha logrado que las empresas puedan gestionar de manera mucho más ágil y sencilla los gastos de sus empleados, manteniendo el control y la trazabilidad de los mismos en todo el proceso”, explica Sergio Ortega, Head of BBVA Pivot Commercial Cards en BBVA Enterprise Clients.

Esta solución se ha desarrollado de manera global y está disponible en ocho países: España, Portugal, Turquía, México, Colombia, Perú y Uruguay. Además, Commercial Cards se adapta plenamente a las necesidades particulares de todo tipo de empresas, sin importar su tamaño y facilita el trabajo de todos los perfiles implicados en la liquidación de los gastos, desde el director financiero hasta el departamento de recursos humanos, pasando por el de tecnología y los gestores de compras.

Gracias a esta integración con Tickelia, los trabajadores pueden pagar cualquier gasto de empresa con su tarjeta Visa BBVA y Tickelia genera un movimiento para realizar una fotografía de este tique de compra. De esta forma, esta solución de gestión de gastos crea el informe, se aprueba y se contabiliza desde una única plataforma, agilizando todo el proceso y ahorrando tiempo a los empleados involucrados en la gestión. Oscar Llonch, Business Unit Manager de Tickelia, afirma que “queremos crear un ecosistema que permita simplificar cada vez más la gestión de gastos de los trabajadores y que este deje de ser un proceso manual y tedioso”.

Con la integración de Tickelia y BBVA Pivot Commercial Cards, los empleados podrán tener a su alcance un medio de pago seguro y universal que evita el uso de dinero en efectivo o de la tarjeta personal para los gastos de viaje y el pago a proveedores. Asimismo, esto supondrá una gran ventaja para la compañía, ya que tendrá el control y la visibilidad de cada uno de los gastos realizados por los trabajadores.

