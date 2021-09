Medio centenar de niños y niñas desfilan con la colección otoño-invierno en el Bam-bu-ku Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de septiembre de 2021, 15:44 h (CET)

NM Events in Ibiza organiza y presenta el desfile de moda infantil protagonizado por la boutique Colorins

El pasado día 8 de septiembre,NM Events in Ibiza presentó el desfile de moda infantilprotagonizado por la colección 2021-2022 de la boutique Colorins. El acontecimiento tuvo lugar en el Bam-bu-ku a las 20:00 horas.

Con unas vistas inigualables al atardecer de la bahía de Sant Antoni de Portmany y en un ambiente repleto de adrenalina, alegría y emoción; 50 niños y niñas de entre 3 y 10 años lucieron un total de 79 sorprendentes looksde la nueva colección de la boutique.Asimismo, el desfile contó con la participación de los más pequeños de “Ibiza INN”,la organización ibicenca que vela por la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos.

El objetivo del acontecimiento fue presentar las prendas más destacadas de la colección 2021-2022 de la boutique ibicenca Colorins; además de organizar una actividad diferente dirigida a los más pequeños de la isla para despedir el verano de una forma divertida y alegre antes de la vuelta al cole.

El desfile se dividió en 3 pases. Los primeros modelos en desfilar, con nervios a flor de piel pero con una sonrisa de oreja a oreja, lucieron la colección de ropa de “día a día” y “sport”. El 2º pase estuvo representado por la colección de “fiesta” donde el brillo fue el protagonista. El desfile se cerró con el pase de “ceremonia” donde la elegancia sobresalió con unos trajes de comunión de lo más sofisticados.

Para finalizar, los “súper modelos” salieron juntos una última vez y entre grandes sonrisas, fuertes aplausos y lágrimas de absoluta emoción, concluyó este mágico desfile que dejó maravillado a todo el público gracias al esmero y a la destreza con la que desfilaron todos y cada uno de los pequeños.

Para más información:

Nuria Moreno – C.E.O. Ibiza Showroom by NM hello@nmibiza.com

