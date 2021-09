Guillermo Martín, nuevo VP Global New Business Development en SunMedia Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 16:22 h (CET) SunMedia incorpora a Guillermo Martín con el objetivo de generar nuevas oportunidades y afianzar la posición de liderazgo de SunMedia en el mercado nacional e internacional SunMedia, la adtech española líder en vídeo, performance y native, continúa fortaleciendo su equipo con la incorporación de Guillermo Martín como nuevo VP Global New Business Development en sus oficinas generales en Madrid, desde donde liderará el crecimiento de la compañía tanto a nivel nacional como internacional.

Con más de 4 años en el mundo de la consultoría y 13 en la industria del marketing digital, Guillermo Martín ha trabajado en su carrera profesional con las principales compañías del sector ejerciendo diferentes cargos. En sus últimos 8 años, ha ocupado el puesto de Director de Trading Digital tanto en Arena Media como en IPG Mediabrands, desarrollando así una dilatada trayectoria profesional.

Gracias a la experiencia adquirida y el know-how acumulado, en esta nueva etapa al frente del área de nuevo negocio de SunMedia, Guillermo será responsable de reforzar las relaciones con los clientes actuales, incorporar nuevos anunciantes, tanto en el área de branding como en el de performance y generar nuevas oportunidades en la venta de prográmatica, video y display.

Además, liderará el desarrollo de productos dirigidos a audiencias más cualificadas, como la belleza y el lujo, nuevos formatos en televisión conectada y el lanzamiento de productos de audio. Así como reforzar los acuerdos con los grandes grupos editoriales nacionales e internacionales y la apertura de nuevos mercados.

“Estoy encantado de poder unirme a SunMedia en un momento tan emocionante de crecimiento, consolidación y evolución de la compañía. Tras más de 5 años desde su creación y con un crecimiento exponencial año tras año, se ha convertido en una empresa líder en el mundo de la tecnología, con una ambición tremenda por seguir creciendo a nivel global, un equipo de grandísimo talento y un claro objetivo de poder ofrecer el mejor servicio a los clientes. Todos estos valores han hecho que tomara la decisión de incorporarme a la compañía”, comenta Guillermo Martín.

Por su parte, el CEO de SunMedia, Fernando García, muy satisfecho con esta nueva incorporación, afirma, “gracias a su expertise y experiencia en el sector, será una pieza clave en la consolidación del crecimiento de SunMedia y estoy seguro de que va a contribuir de una forma muy positiva en la posición de liderazgo de SunMedia, dentro y fuera de nuestras fronteras”.

