Wagestream revoluciona el entorno laboral con el primer servicio de asesoramiento financiero a medida Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 16:27 h (CET) La startup lanza el primer servicio de asesoramiento financiero ofrecido por una solución de salario en tiempo real, con la colaboración de proveedores estratégicos del ecosistema fintech Los efectos económicos de la pandemia están teniendo un impacto negativo en las finanzas de los españoles. Tanto que, según el estudio Nuevos modelos de remuneración: el salario en tiempo real de Wagestream, plataforma de salud financiera, hasta un 60% de los empleados ha sufrido estrés financiero en los últimos meses. La inquietud por llegar a fin de mes está vinculada a la productividad en el puesto de trabajo, ya que el 74% de los empleados reconoce que el estrés financiero perjudica significativamente su salud mental, y por lo tanto, su rendimiento laboral.

Con el objetivo de que las empresas ayuden a sus empleados a ahorrar y mejorar su liquidez, Wagestream lanza su nuevo servicio para empresas bajo el nombre de Coach. Se trata de un producto pionero que ofrece a los empleados formación sobre sus finanzas personales a partir de un test personal que valora su índice de salud financiera atendiendo a cuestiones específicas sobre sus gastos, sus deudas y su nivel de liquidez a fin de mes.

En función del resultado, se le recomiendan una serie de proveedores estratégicos del ecosistema fintech. Entre ellos destaca el contenido formativo avalado por la web Finanzas para todos, que cuenta con el respaldo de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y el Banco de España; el comparador de ofertas de energía impulsado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia); la Asociación de Ayuda al Endeudamiento (entidad sin ánimo de lucro y referente nacional en la defensa de ciudadanos que quieren solucionar sus problemas de deudas bancarias o públicas) o el asesor financiero online gratuito Livetopic.

Todos estos proveedores tienen como misión apoyar a sus usuarios a tomar mejores decisiones financieras y ayudarles en la gestión de su dinero de manera que repercuta positivamente en su bienestar financiero. A través de ellos, los empleados pueden gestionar mejor su dinero, obtener ahorros en las facturas de sus consumos y en sus compras, acceder a información sobre los productos bancarios que más se adaptan a sus necesidades, así como recibir asesoramiento en caso de endeudamiento. Además, este servicio les permite analizar su capacidad de ahorro, predecir cómo evolucionará su salario e incluso detectar pérdidas en su capacidad económica.

Beneficios para empleados que repercuten en la empresa

El bienestar financiero es una de las principales preocupaciones de los españoles y la crisis del covid-19 no ha hecho sino agravar esta situación. En estos momentos de incertidumbre, es importante que las organizaciones contribuyan a mejorar la inteligencia financiera de sus empleados, puesto que a la larga también supone un beneficio para ellas, aumentando el compromiso de los empleados, mejorando su productividad y disminuyendo la rotación, factores clave para el éxito de la empresa.

“Ofrecer a los empleados formación y herramientas que mejoren su bienestar financiero tiene un impacto a largo plazo en su bienestar general. Las empresas ya son conscientes de que atraer y retener al mejor talento es fundamental para su supervivencia y este tipo de beneficios puede ser un aspecto diferencial en su propuesta de valor para el empleado”, señala Peter Briffett, co-fundador y CEO de Wagestream.

En el contexto económico actual, los beneficios corporativos se convierten en una alternativa para que las empresas mejoren la liquidez de los empleados. Dentro de estos beneficios, el salario en tiempo real, es decir, la posibilidad de que el empleado pueda disponer de la parte del salario ya trabajado, se perfila como una fórmula perfecta para ofrecer más flexibilidad a los empleados y que éstos tengan un mayor margen para hacer frente a gastos imprevistos.

Sobre Wagestream

Wagestream tiene la misión de mejorar el bienestar financiero de los trabajadores de todo el mundo. Wagestream es la solución líder del mercado que permite a los empleados cobrar el sueldo en tiempo real, hacer seguimiento de la nómina devengada cada día, ahorrar dinero y aprender técnicas de control financiero, todo a través de una aplicación fácil de usar. Wagestream ya ayuda a más de 300 empresas y da acceso al sueldo en tiempo real a más de medio millón de empleados en todo el mundo.

Wagestream se fundó con un propósito social y entre sus primeros inversores se encuentran organizaciones benéficas como Fair by Design, Joseph Rowntree, Barrow Cadbury Trust y Big Society Capital, comprometidas con la mejora del bienestar financiero de la población.

Para saber más sobre Wagestream visitar www.wagestream.com/es/.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.