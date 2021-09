Wombbat, la comercializadora que más paga por los excedentes de autoconsumo: mínimo garantizado 10 céntimos

La compañía energética Wombbat, cuya misión es suministrar energía Net Zero, descarbonizada de CO2, a los hogares de la península se suma al autoconsumo ofreciendo a sus clientes el pago por excedentes más alto del mercado La potencia instalada en autoconsumo fotovoltaico creció en 2020 en España un 30% según datos de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica). Durante 2021 la tendencia ha seguido al alza, alcanzando los 600 MW de nueva capacidad del año pasado. Este escenario sitúa al autoconsumo fotovoltaico como una alternativa sostenible al consumo eléctrico tradicional que viene para quedarse.

Wombbat se ha propuesto reducir la huella de carbono producida por el consumo de luz y gas de los hogares suministrando energía Net Zero o lo que es lo mismo, energía libre de CO2. Para el consumo de electricidad, la suministran 100% procedente de fuentes renovables. Para el consumo de gas, como es necesario descarbonizar sus emisiones, en Wombbat utilizan sumideros de CO2 como las plantas de tratamiento de residuos orgánicos y el cuidado de hectáreas de bosque en España.

A todo lo anterior, en Wombbat incorporan ahora el autoconsumo, ofreciendo el pago de excedentes como mínimo garantizado a 10 céntimos, posicionándose como la mejor compañía en autoconsumo que permite ahorrar más de un 50% en la factura. Esto quiere decir que, cuando el precio de la energía supere los 0,10 céntimos /kWh, Wombbat paga los excedentes de sus clientes al precio de mercado al que se encuentre en ese momento.

Además, como Wombbat no impone ninguna condición cuando los paneles solares no generen autoconsumo, sus clientes se benefician de consumir la electricidad a precio de coste con su Tarifa Net Zero, la más barata del mercado.

Si no se tienen placas solares, las instalan

Para ayudar a todos aquellos que quieran sumarse al autoconsumo, ahorrar en su factura y emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, ofrecen un completo servicio de instalación de paneles solares. Con un asesoramiento personalizado, soluciones a medida y un presupuesto adaptado que permite ahorrar un 10% en la instalación con respecto a la competencia.

¿Se conoce a Wombbat?

Wombbat suministra luz y gas a sus clientes al mismo precio al que ellos la compran. Tan solo suman una cuota mensual de 3 € (por suministro de electricidad) y de 4,5 € (por suministro de gas).

Wombbat apuesta asimismo por un modelo muy sencillo de facturación, ya que sus clientes reciben una única factura mensual para todo su consumo de energía (luz, gas y vehículo eléctrico). Y hasta que dispongan de los importes exactos de consumo de sus clientes, les cobran los dos primeros meses un importe estimado según su perfil.

La energética Wombbat nació en 2020 para dar servicio de suministro de energía Net Zero al sector doméstico. Concienciados con la realidad del planeta, en Wombbat saben que cada actuación tiene efectos directos en el medio ambiente y por eso, es necesario poner especial interés en mejorar los hábitos de vida y de consumo, garantizando a los hogares que cuando en encienden la luz o ponen la calefacción realmente están siendo Net Zero.