MIDE ha celebrado con éxito su 3º bootcamp internacional para España, Chile, México y Perú

lunes, 27 de septiembre de 2021, 16:43 h (CET) Madrid Innovation Driven Ecosystem (MIDE), la plataforma de conexión entre los principales agentes para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento madrileño, finalizó ayer otra etapa de su tercer Bootcamp internacional, que se ha celebrado del 13 al 21 de septiembre y ha estado dirigido a startups de Salud, Foodtech, Fintech, Movilidad, Industria 4.0 e Infraestructuras El evento contó con la intervención de Ana Cremades, directora de Investigación e Innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid, así como la participación de partners como Bancomext, ProChile o la Universidad del Pacífico.

Las 6 startups finalistas -Apphive (México), Chattigo (Chile), Chazki y Finsmart (Perú), La Más Mona y Tantum (España)- en el Bootcamp expusieron ante los principales agentes del ecosistema emprendedor madrileño sus propuestas de valor para lograr su objetivo de desarrollar sus proyectos en el ecosistema europeo y latinoamericano.

Todos los 16 proyectos participantes se reunirán en las próximas semanas con empresas e instituciones españolas y latinoamericanas para explorar sinergias y oportunidades de negocio.

MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) -la plataforma de conexión entre los principales agentes para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento madrileño- finalizó ayer otra etapa de su tercer Bootcamp internacional – from startup to scaleup - para España, Chile, México y Perú.

Del 13 al 21 de septiembre, los 16 proyectos seleccionados, 4 por cada país, han tenido la oportunidad de recibir formación intensiva de diferentes profesionales con experiencia internacional y mentorías especializadas. De estas 16 startups se escogieron seis para presentar sus proyectos antes los principales agentes del ecosistema emprendedor madrileño durante el acto de clausura que tuvo lugar ayer:

- Apphive (México): plataforma web que permite generar aplicaciones complejas, como plataformas de delivery con rastreo de pagos, a una fracción de su coste y en menor tiempo.

- Chattigo (Chile): mejora la calidad de respuesta de las empresas a sus clientes por medio de Atención Humana e inteligencia Artificial aplicada a ChatBots.

- Chazki (Perú): plataforma para el servicio B2B de delivery para aquellos lugares en Latinoamérica que tienen necesidad de cubrir la logística de última milla.

- Finsmart (Perú): fintech peruana que une a pymes con necesidad de liquidez y a inversores que buscan invertir en sus facturas por cobrar (crowdfactoring).

- La Más Mona (España): empresa líder en alquiler de moda femenina.

- Tantum (España): plataforma de pagos que integra las diferentes soluciones de e-wallets digitales en los comercios de a pie de calle, tiendas online, redes sociales, Ecommerce…

Este bootcamp es una iniciativa de MIDE en colaboración con su socio TheCUBE, en la que participan partners institucionales de los cuatro países participantes: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por parte de España; Bancomext y Nafin por México; Utec Ventures, Emprende UP y The Board por parte de Perú, y ProChile por parte de Chile.

Esta tercera edición estaba dirigida a startups en crecimiento, en verticales como Salud, Foodtech, Fintech, Movilidad, Industria 4.0 e Infraestructuras, y el objetivo final es desarrollarse en el mercado de la Unión Europea y latinoamérica.

Desde hoy hasta el 8 de octubre, los proyectos participantes podrán reunirse con empresas e instituciones españolas y latinoamericanas para explorar sinergias y oportunidades de negocio.

Para Álvaro Bernad, CEO MIDE, “en España y, en concreto, en Madrid, tenemos una posición privilegiada para crear conexiones entre ecosistemas de impacto. Este tercer Bootcamp de MIDE afianza nuestro compromiso con la innovación y el emprendimiento tanto para su desarrollo en Madrid como en Latinoamérica, dada la gran cercanía y las oportunidades comunes que hay entre ambas regiones.”.

Para Ana Cremades, directora de Investigación e Innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid, otra de las participantes en el acto de clausura, “estamos en un mundo global y la colaboración con los agentes y el networking son imprescindibles para dar solución a los grandes retos de nuestras sociedades. Queremos que Madrid se cruce en vuestro camino”.

Madrid: referente en el ecosistema global

Uno de los objetivos de MIDE es desarrollar el ecosistema de emprendimiento e innovación de Madrid con una perspectiva global y posicionar a la región como referente en este ámbito a nivel internacional.

MIDE es una iniciativa que nace del programa REAP, impartido por el MIT, en forma de plataforma de conexión entre los principales grupos de interés del ecosistema: emprendedores, universidades, Administraciones Públicas, inversores y corporaciones. Además, unifica esfuerzos en la mejora de la posición competitiva global de la Comunidad de Madrid y del impacto generado por su ecosistema.

Siguiendo la metodología del MIT, MIDE no solo ha realizado un diagnóstico en profundidad de la situación comparativa y competitiva de Madrid, también ha identificado los pilares estratégicos sobre los que asentar su proyecto. En base a eso, desarrolla actividades de conexión para identificar oportunidades y retos para el desarrollo del ecosistema.

