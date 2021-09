Muy Japonés presenta la primera App de restaurantes japoneses en España con geolocalización Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 17:03 h (CET) La nueva App es la primera aplicación disponible en dispositivos iOS y Android que incluye todos los restaurantes japoneses de España con geolocalización. Esta herramienta es de uso gratuito, fácil de usar y navegar y no es necesario tener que registrarse. Además también permite la búsqueda por ciudades, categorías, palabras clave o incluso si han sido galardonados con alguna distinción. La aplicación se irá renovando permanentemente con nuevas incorporaciones y actualizaciones de datos El blog de gastronomía y cultura japonesa Muy Japonés presenta la primera aplicación móvil de restaurantes japoneses con geolocalización del mercado. La App es una guía interactiva móvil que permite descubrir y conocer a los más de 1.400 restaurantes japoneses de la geografía española, siendo la única y más completa guía gastronómica dedicada al país del sol naciente.

La aplicación está disponible de forma gratuita para los dispositivos iOS y Android y se puede descargar desde las aplicaciones oficiales tanto de la App Store como de Google Play Store. El uso y navegación de la guía es muy simple y sencillo y, además, no es necesario tener que registrarse para poder utilizar la App, garantizando en todo momento la privacidad de los usuarios.

Una vez dentro de la aplicación, el acceso a los restaurantes japoneses en España está al alcance de un sólo clic y permite a los amantes de la gastronomía japonesa descubrir nuevos locales especializados en la cocina nipona. La App permite las búsquedas de restaurantes por categorías (sushi, ramen, carne, etc.), por poblaciones y ciudades, por ubicación, palabras clave o nombres de restaurantes y, finalmente, por distinciones y premios que haya podido recibir el local (si tiene estrellas Michelin, Soles Repsol, etc).

La información que aparece de cada uno de los restaurantes está perfectamente actualizada con una descripción clara de las opciones del restaurante, sus datos de contacto -tanto su dirección física como su contacto telefónico y correo electrónico- así como sus páginas web, redes sociales y horarios de apertura. Todo ello viene acompañado de una galería con una extensa selección de fotografías que permite a los usuarios hacerse una idea de los platos de los restaurantes.

Como novedad más destacada, la App de Muy Japonés no sólo permite la geolocalización de los restaurantes sino que también permite mostrar la mejor ruta -tanto a pie como en automóvil u otros medios de transporte- para poder dirigirse al local seleccionado paso a paso.

Los autores del libro “Qué comer en Japón hay vida más allá del sushi” y creadores del blog de cultura y gastronomía japonesa muyjapones.com, Berta Bonet y Jesús Bardolet, se muestran muy satisfechos con esta nueva aplicación que permite difundir la rica variedad de la cultura culinaria nipona en una aplicación móvil al alcance de todo el mundo.

“Esta nueva app es una herramienta es indispensable para cualquier amante de la cocina japonesa”, confiesa Bonet. Por su parte, Jesús Bardolet reconoce que “estamos muy satisfechos y orgullosos de haber creado la primera App específica de todos los restaurantes japoneses de España con reseñas y contribuir nuevamente en la difusión de la riqueza y gran variedad de tipos de cocina del país del sol naciente".

Jesús Bardolet & Berta Bonet

info@muyjapones.com

www.muyjapones.com

Insta: muyjapones

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.