Las 4 claves para el éxito de una campaña publicitaria según Gemma Giménez, la especialista en Facebook Ads de 3G Social Media

Las campañas de publicidad en Facebook o Instagram Ads son indispensables hoy en día para poder llegar a nuevos públicos, por consecuencia los negocios obtienen mucha más visibilidad en la web y un mayor número de clientes potenciales.

3G Social Media es una agencia de marketing digital que está revolucionando las redes sociales de empresas y marcas online que ayudan a empresas y negocios a crear campañas exitosas a través de una estrategia personalizada según el tipo de negocio.

Gema Giménez, fundadora de 3G Social Media, además de dedicarse a la gestión y comunicación de marcas en plataformas sociales, es especialista en Facebook e Instagram Ads, gestionando campañas desde cero para optimizar lo máximo posible la inversión aumentando ROI Y CTRS.

4 claves para lograr una campaña publicitaria exitosa en las redes sociales con 3G Social Media Los anuncios o campañas publicitarias en Facebook e Instagram necesitan ser realizados de forma adecuada para arrojar los resultados que realmente espera una empresa.

Gema Giménez, especialista en Facebook Ads y creadora de 3G Social Media, afirma que existen 4 claves para conseguir crear una campaña publicitaria exitosa.

En primer lugar, menciona la importancia de idear un sistema de ventas, ya que no se trata de lanzar campañas sin más, sino de definir la estrategia de ventas o embudo de ventas, la cual permitirá llevar al usuario a la compra final del producto o servicio.

En segundo lugar, la profesional aconseja hacer uso del remarketing, un sistema que consiste en crear anuncios personalizados para volver a impactar a aquellos usuarios que ya han visitado anteriormente una publicación u oferta, o incluso ya hayan realizado una compra. Este tipo de campañas bien diseñadas suelen ser muy efectivas.

Otro punto importante es la creación de anuncios eficientes mediante el uso de estrategias como el copywritting y el diseño de imágenes creativas. En función de la temperatura de tráfico objetivo, el copywriting deberá ser diferente.

Por último, la página de destino o landing page debe estar lo más optimizada posible a la conversión del objetivo que haya determinado la empresa, ya sea descargarse un Lead Magnet, dejar los datos para una formación en directo, dejar el teléfono para que el negocio informe de una promoción concreta, etc.

Si en el momento en el que el cliente llega a la página, esta no está adecuadamente estructurada y enfocada a esa conversión y el copywritting de la misma no llama la atención y no persuade al posible cliente a seguir, se comenzará a ver una disminución en el rendimiento de esta. Las campañas de publicidad son como cualquier mecanismo, si una pieza falla, deja de funcionar.

La importancia de crear campañas exitosas para los negocios online El objetivo de las campañas publicitarias online es promocionar el producto o servicio de una empresa. De igual forma, estas son usadas para dar una mayor presencia o reconocimiento a la marca del negocio con el objetivo de aumentar el número de visitantes y su autoridad en la web. Además, redes sociales como Facebook o Instagram actualmente son las redes sociales con mayor número de usuarios activos donde poder llegar realmente a captar la atención de potenciales consumidores. Eso significa que los negocios de hoy en día pueden aumentar sus ventas y conseguir mejores resultados en línea haciendo uso de estas poderosas plataformas.

Por estas razones, contratar los servicios de un especialistaen Facebook e Instagram Ads, como los que ofrece Gema Giménez de 3G Social Media resulta indispensable en la nueva era digital. Sus servicios ayudarán a las compañías a crear campañas exitosas que acaben por generar más leads, número de visitas, presencia online, entre otros.