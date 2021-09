CEF UDIMA. España y Portugal, un pasado común con Galicia como nexo de unión

Historiadores españoles y portugueses analizan las relaciones entre España, Portugal y Galicia a lo largo de su historia común, y ponen de relieve el desconocimiento mutuo y cierta pereza a la hora de estrechar el marco tripartito de relaciones. Así se ha puesto de manifiesto en el I Seminario Internacional Mindoniense "Relacións históricas entre Galicia e Portugal", que durante tres días ha reunido en la localidad lucense de Mondoñedo a historiadores de ambos países Historiadores españoles y portugueses analizan las relaciones entre España, Portugal y Galicia a lo largo de su historia común, y ponen de relieve el desconocimiento mutuo y cierta pereza a la hora de estrechar el marco tripartito de relaciones.

Así se ha puesto de manifiesto en el I Seminario Internacional Mindoniense “Relacións históricas entre Galicia e Portugal”, que durante tres días ha reunido en la localidad lucense de Mondoñedo a historiadores de ambos países en torno a una misma misión: llamar la atención sobre las ventajas y posibilidades del reencuentro entre ambos países.

En palabras del historiador Emilio de Diego, director académico del evento, “es importante que la historia ofrezca posibilidad de comprensión” con relación a esta cuestión, pues, a su juicio, el desconocimiento recíproco entre España y Portugal “ha influido en un distanciamiento y un cierto recelo” entre ambas partes.

El Seminario se ha celebrado bajo la organización de espazoleiras.gal y el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y el respaldo de la Xunta de Galicia, del Xacobeo 2021-2022, de la Academia Portuguesa de la Historia, de la Real Academia de Doctores de España, del Concello de Mondoñedo y del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

El evento, llamado a celebrarse con carácter anual en adelante, tras el éxito cosechado, ha estado coordinado por los historiadores Manuela Mendonça, Emilio de Diego, Felipe Debasa y Roberto Reigosa. Debasa pone de manifiesto, además, que este tipo de seminarios internacionales de alto impacto académico consolidan la ciudad de Mondoñedo como foco de discusión académica recordando su erudito pasado.

Fueron ponentes el catedrático de Estructura Económica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Ramón Tamames; la presidenta de la Academia Portuguesa de la Historia, Manuela Mendonça; los profesores de la Universidad de Lisboa Miguel Monteiro, Margarida Garcez y Fátima Reis; Julia María Labrador, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños; los diplomáticos Javier Aparicio y Servando de la Torre; Fernanda Reis, académica honoraria de la Academia Portuguesa da História, y Gonzalo Francisco Fernández Suárez Decano, de la Facultade de Humanidades de la Universidad de Santiago de Compostela.

Así mismo José Manuel Azcona, catedrático de Historia Contemporánea en la URJC; el doctor en Historia del Arte Javier Gómez Darriba; el arqueólogo Abel Vigo; Servando de la Torre, exrepresentante permanente adjunto en la UNESCO; Gonzalo Ortiz, embajador de España; Javier Wrana Trautman, profesor de la URJC; Ramón Reimunde Licenciado en filología hispánica, en filología gallego-portuguesa y escritor, y el presidente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Arturo de las Heras.

Institucionalmente participaron las diputadas del Parlamento de Galicia Elena Candia y Sandra Vázquez, y el alcalde de Mondoñedo Manuel Otero.

