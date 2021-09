Estudiotec: "El aprendizaje cooperativo, una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento de los alumnos" Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 15:58 h (CET) El aprendizaje a distancia se ha convertido en una de las metodologías a las que los alumnos han tenido que adaptarse durante la pandemia. El aprendizaje cooperativo presencial o a distancia podría ser una solución mucho mejor para alcanzar sus objetivos académicos El aprendizaje cooperativo es un sistema de trabajo en el que un grupo de alumnos se agrupan para resolver tareas y estudiar de forma unificada, cooperando entre ellos, en un entorno presencial o digital, a distancia. El aprendizaje cooperativo no consiste simplemente en un grupo que estudia en la misma aula, sino en un grupo de alumnos que se apoyan entre sí y aprenden juntos. Aunque en un principio el aprendizaje cooperativo consiste en realizar estas tareas en un entrono con varios componentes humanos, es importante no olvidar el funcionamiento independiente de cada individuo y su aprendizaje por separado. Es indispensable que haya también un factor individual si se busca lograr el éxito en el aprendizaje.

Estudiotec, una academia que ofrece clases de refuerzo y apoyo escolar desde el año 2008 cuenta con unas metodologías muy eficaces que sacan el mejor potencial de cada alumno, de forma personalizada. Una de las estrategias por las que Estudiotec aboga es el aprendizaje cooperativo y por ese motivo, recalca sus grandes ventajas: “Cuando los niños aprenden de forma cooperativa tienen un grado de motivación mucho mayor que en las clases particulares individuales, en grupo o a distancia. Se trata de una metodología que estimula el carácter social del niño, ya que este recibirá una recompensa, que es el reconocimiento de parte del grupo o el apoyo y la ayuda del grupo, cuando el alumno lo necesite” explica Estudiotec.

El aprendizaje cooperativo puede realizarse tanto de forma presencial como a distancia, con la ayuda de los medios digitales. No obstante, para que este método de aprendizaje se pueda dar es imprescindible que todos los alumnos cuenten con el mismo apoyo tecnológico. Sin embargo, contar con apoyo tecnológico no basta para que el niño pueda participar en el aprendizaje cooperativo a distancia, sino que este debe tener cierto conocimiento ofimático básico. La alfabetización digital es fundamental tanto para los alumnos del aprendizaje cooperativo como para los docentes. Es importante conocer como funciona las plataformas y herramientas que se utilizarán.

Como es natural y frecuente, no todos los niños tienen el mismo grado de implicación en el aprendizaje cooperativo y es fundamental tener algo de dedicación y autoexigencia. Para los docentes de Estudiotec esto no es un problema, ya que cuentan con diversas herramientas para incrementar la motivación de los alumnos. La supervisión de los avances es, además, esencial para poder conseguir los objetivos académicos que los alumnos y los padres se proponen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.