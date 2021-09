El Masón traspasa fronteras con su música urbana Emprendedores de Hoy

Desde hace años, la música urbana no ha parado de escalar posiciones en las listas musicales de todo el mundo, incluso en los países de habla anglosajona, donde también han hecho suyos estos ritmos.

El escenario actual de este género se encuentra principalmente en YouTube, Instagram y Spotify, donde uno de sus máximos representantes es el artista El Masón, quien ha conseguido revolucionar este estilo musical con sus letras.

El Masón: reggeaton y trap para los amantes de la música urbana Jonatan Amaya Valverde, mejor conocido en la industria musical por el nombre de El Masón, nació en Badalona, Barcelona, el 14 de diciembre de 1983. Este reconocido cantante y escritor inició su carrera musical a mediados del año 2019 como solista. Su pasión por la música y por viajar guiaron su camino hacia Ibiza y más tarde a Madrid, donde tuvo la oportunidad de conocer todo tipo de música e instrumentos musicales, enriquecerse de sonidos y movimientos diferentes teniendo siempre presente la esencia que lo caracteriza.

El Masón ha vivido siempre rodeado de música. Desde los 5 años de edad, ha crecido admirando el cante flamenco y rumbero heredado de su padre, miembro del grupo “Los griffis” y actualmente de Amaya, y de muchos otros familiares músicos.

Con esta cultura musical de raíz, la música se convirtió en su gran válvula de escape de las adicciones, juntamente con su familia; su mujer y sus dos hijos son su gran fuente de inspiración para sus letras.

En 2019, El Masón decidió aventurarse en un nuevo proyecto como solista y por ello viajó hasta República Dominicana. En la actualidad, el compositor español se dedica al mundo de la música urbana reggeaton y trap, música gracias a la cual está consiguiendo traspasar todas las fronteras.

Cambios en la música urbana Conocer la historia de un compositor a través de su música genera empatía en sus seguidores. Este es un caso que ejemplifica a la perfección el artista El Masón con temas como “Sin Ley”, con el que es fácil ponerse en el lugar del intérprete gracias a los versos de la canción. Además de este, que ha sido uno de sus últimos temas, los grandes fanáticos de la música urbana podrán escuchar en YouTube, Instagram y Spotify otros temas del cantante como “Muévelo”, “Me Llaman Illuminati” o “Tu figura”.

El proyecto de El Masón dentro del mundo de la música comenzó como un sueño inalcanzable, un sueño que hoy en día se ha convertido en realidad después de muchos años sumergiéndose en la cultura musical y aprendiendo de esta.

Después de un tiempo en España, cogiendo fuerzas y preparándose, ha vuelto a ir a República Dominicana, con su nuevo manager Estanly Afortunado (ex manager del famoso Ozuna), para poder seguir su carrera musical y conocer a más artistas, para poder componer y grabar más música del género dembow. Ha hecho una colaboración con un artista famoso como es Musicologo el Libro, coach de “La Voz” República Dominicana, la canción se titula “The RockStar” y está producida por Ken el Presidente. El artista también ha lanzado otros single con nuevos talentos como Euri Luis Santana y Abraham de los Santos, su nombre artístico “Los MorenitosdePry”, y producida por Lorvens Beatz (“Un porro pa quemar”), los cuales empiezan a ser reconocidos en su país.

El Masón también ha estado haciendo medio tour por República Dominicana. Ha sido invitado a radios del país como “Gobierno Urbano”, “La MEGA 89.1 FM”, “LA Ñ 87.5FM”, “KISS 94.9FM”, “LA OTRA VUELTA RADIO SHOW”, etc., y por el esfuerzo que ha puesto todo este tiempo, ha sido premiado por los Premios Urbanos de New York.

