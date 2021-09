Pizzería Carlos abre su primer establecimiento en Galicia

Uno de sus principales objetivos dentro de esta estrategia, que está a punto de cumplir, es la internacionalización de su concepto de negocio, para lo que ha contado con el apoyo de la consultora especializada Latam Networks La cadena española de restauración, Pizzerías Carlos continúa con su ritmo imparable de aperturas en su país de origen. Acaba de llegar por primera vez a la comunidad de Galicia con la inauguración de un restaurante en Vigo. La enseña cuenta ya con 66 locales repartidos por toda la geografía española y esta primera apertura en territorio gallego refuerza su plan de expansión, en el que muy pronto, se unirán las primeras aperturas internacionales.

El primer restaurante de Pizzerías Carlos en Galicia se encuentra en la Avda. Castelao, 51 de la ciudad de Vigo. Este local se ha abierto en régimen de franquicia, demostrando la fortaleza del sistema y el gran potencial del concepto de negocio de Pizzerías Carlos, que, ya en fase de recuperación económica mundial, no ha parado de abrir establecimientos. En este nuevo restaurante, los comensales podrán disfrutar en sala de todos los productos de la carta y, por supuesto, beneficiarse de las ventajas del servicio de take away y delivery. Uno de los puntos a destacar de esta cadena es que siempre ha apostado por la entrega a domicilio con personal propio, independientemente de que los pedidos se realicen directamente en el local o a través de cualquier plataforma de delivery. Este hecho, que puede parecer un detalle sin importancia, demuestra el cuidado de la cadena por sus productos y sus clientes, ya que es una forma de garantizar todo el proceso de envío y entrega y que se cumplen sus estándares de calidad.

El éxito de la experiencia

Pizzerías Carlos cuenta con más de 12 años de experiencia como marca, aunque sus fundadores llevaban más años trabajando en el sector cuando decidieron crear esta compañía. Desde sus orígenes, la marca ha apostado por recuperar la esencia de las primeras pizzas que llegaron al mercado, de ahí su lema “la pizza que recordabas”. En su oferta destaca un producto y servicio de calidad, así como una amplia variedad de propuestas y recetas, entre las que también se incluyen pastas y ensaladas.

Aunque hay muchas cadenas de pizzerías en el mercado, Pizzerías Carlos se ha posicionado como una firma alternativa a las grades franquicias del sector. En España cuenta ya con 66 locales, de los cuales 31 son propios. Y, pese las restricciones impuestas por la situación derivada de la pandemia, la cadena cerró 2020 con una facturación de 31,6 millones de euros, superando la cifra de negocio del año anterior y cumpliendo así con los objetivos de su estrategia de crecimiento.

Próximo destino: América Latina

El crecimiento de Pizzerías Carlos en estos años demuestra que su modelo de negocio está asentado y consolidado y sus responsables han decidido que es el momento de dar un paso más y comenzar un proceso de internacionalización, con México como primer objetivo.

Se ha escogido este país por su estratégica situación geográfica, como punto de partida en la posterior expansión por el resto del continente. También por la buena percepción y gran acogida que tienen las marcas españolas en este mercado.

Pizzerías Carlos asistió a principios del mes de septiembre a la Feria Internacional de Franquicias que se celebró en Ciudad de México. Gracias a esta cita, la marca ha establecido contactos más que interesantes con posibles futuros franquiciados y Master Franchise de compañía en el país.

Latam Networks, con más de 15 años de experiencia desarrollando franquicias en América Latina y en España, es la consultora encargada de este importante proyecto