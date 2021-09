El Rey de las Camas se ha convertido en el líder nacional en la venta de camas abatibles Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 13:39 h (CET) Con más de 50 años de trayectoria, con 7 puntos de venta físicos en la Comunidad de Madrid y uno de los ecommerce más conocidos en España, El Rey de las Camas es el líder nacional en la venta de todo tipo de muebles relacionados con el sueño y el descanso El Rey de las Camas se funda en 1965 y desde entonces, todo su esfuerzo se ha centrado en ofrecer un servicio impecable a sus clientes, que lo han convertido en referencia en España en la venta de camas abatibles, colchones y canapés. Su dedicación principal siempre ha sido encontrar la mejor solución, adaptándose a las necesidades concretas de cada cliente y ofreciendo siempre el mejor precio del mercado.

Actualmente cuentas con 7 tiendas físicas repartidas por toda la Comunidad de Madrid (Las Rozas, Alarcón, Parla, Getafe, Navalcarnero y Leganés) y con una de las tiendas online con más relevancia y autoridad de todo el panorama nacional. Su éxito radica en ofrecer siempre la mejor calidad-precio y colaborar solo con grandes marcas y los mejores profesionales del sector del descanso. Su secreto, ofrecer el mejor servicio posible en la venta de colchones y canapés baratos en Madrid y desde sus tiendas online.

En la última década, El Rey de las Camas ha crecido más de un 20%, consolidándose las camas geriátricas como el producto que más crece tanto en su venta física como online. De hecho, desde que comenzó la pandemia, y por razones obvias, las camas articuladas experimentaron un crecimiento exponencial en su venta online, tanto para particulares como para clínica y hospitales, residencias de mayores, etc.

Algunos de los puntos fuertes que caracterizan y distinguen la labor de El Rey de las Camas son: el envío a domicilio de todos sus productos, la atención al cliente siempre con personal altamente cualificado, el mejor precio posible en sus productos y grande ofertas constantes, los cómodos pagos en sus compras y por supuesto, la garantía en todos sus productos.

Las expectativas para esta nueva temporada son las de seguir creciendo y expandiendo su cuota de mercado desde Madrid a todo el territorio nacional. Sin parar de innovar en sus tiendas de Madrid y lanzando nuevas plataformas online para facilitar la venta en toda España de sus productos relacionados con el descanso y el sueño.

Esta temporada 2022 se encara con especial entusiasmo y grandes propósitos, pisando fuerte desde el principio con una extraordinaria campaña Otoño-Invierno donde se lanzarán ofertas de hasta un 40% en canapés abatibles, en tiendas físicas y tienda online.

Tiendas físicas

Las Rozas

C/ Luxemburgo, 2. Polígono Industrial Europolis. 28232, Las Rozas. Madrid

tiendalasrozas@elreydelascamas.es - Telf.: 91 057 21 52 – 682 589 417

Horario de Verano: L a S de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30

Alcorcón

C/ Polvoranca 150. Polígono Industrial Urtinsa. 28923, Alcorcón. Madrid

tiendaalcorcon@elreydelascamas.es - Telf.: 91 644 93 61 – 678 44 71 88

Horario de Verano: L a S de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30

Alcorcón

C/ Colón 42-44. 28921, Alcorcón. Madrid

tiendaalcorconcolon@elreydelascamas.es - Telf.: 91 643 14 65 – 617 38 44 11

Horario de Verano: L a S de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30

Parla

C/ París 12. 28983, Parla. Madrid

tiendaparla@elreydelascamas.es – Telf.: 91 605 80 14 – 678 44 72 74

Horario de Verano: L a S de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30

Getafe

C/Toledo 13. (junto al Ayuntamiento) . 28901, Getafe. Madrid

tiendagetafe@elreydelascamas.es – Telf.: 91 683 92 59 – 678 447 260

Horario de Verano: L a S de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30

Navalcarnero

C/ de la Doctora 14. 28600, Navalcarnero, Madrid

sofas_confort@hotmail.com – Telf.: 91 616 18 21 – 693 44 44 28

Horario de Verano: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 - Sábados de: 10:00 a 14:00

Leganés

C/ Juan Muñoz 14. 28911, Leganés. Madrid

tiendaleganes@elreydelascamas.es – Telf.: 91 694 31 77 – 666 50 84 09

Horario de Verano: L a S de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00

Horario de Invierno: L a V de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Sábados de: 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.