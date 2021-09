Espacio para la tranquilidad con Yobanca Castro Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

El ser humano suele pensar que para lograr sus sueños se necesita realizar un trabajo duro y una lucha constante. Sin embargo, en estos aspectos, es justo donde se pierde el sentido y se comienza a trabajar automáticamente cargando al cuerpo de estrés, preocupaciones, frustraciones y ansiedad. Esto puede generar el colapso de todo el sistema nervioso, afectando considerablemente a la salud.

Yobanca Castro, desde su propia experiencia, ha desarrollado una metodología terapéutica que le ha permitido a sus clientes encontrar ese espacio para la tranquilidad y la serenidad, el cual les permite avanzar hacia sus sueños sin dejar de disfrutar del camino hacia ellos y comprendiendo que la tranquilidad del alma y del cuerpo es la base de todo crecimiento.

Construir sueños a base de la tranquilidad Según fuentes certificadas como la Cadena Ser, el 42% de los españoles sufren de estrés con frecuencia y el 72% ha padecido alguna crisis de estrés en algún punto de su vida. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede derivar de cualquier pensamiento o situación que irrumpa la tranquilidad de una persona.

Asimismo, el estrés puede desatar crisis altamente peligrosas generando patologías que perjudiquen la salud física de un individuo. Yobanca Castro, a través de su terapia “Cómo construí la vida que tanto anhelas basada en la tranquilidad”, ha logrado disminuir el estrés y la ansiedad de sus clientes, utilizando los registros Akáshicos que permiten la conexión efectiva con el alma a través del subconsciente y, de esta manera, saber aquello que no le deja tener la tranquilidad que necesita.

Los registros Akáshicos son memorias de naturaleza etérea o energética procedentes de la máxima expresión del universo. Esta técnica permite acceder al espacio inmaterial del individuo donde se almacenan todas sus experiencias, para así poder liberarlo de sus karmas con el propósito de buscar su sanación y tranquilidad.

Una manera de sanar y avanzar con Yobanca Castro Yobanca Castro ha creado un programa de terapia que permite a sus pacientes conectar con sus bloqueos provenientes de vidas pasadas, situaciones actuales, malentendidos, etc., con el fin de sanarlos, avanzar y crecer, logrando crear nuevas oportunidades.

Igualmente, su material formativo cuenta con una producción audiovisual que ayudará a sus pacientes a liberar esas cargas emocionales que no le permiten avanzar, para ello promoverá en sí mismos la ley del perdón, encontrando aquellas heridas de su niño interior para poder pasar al siguiente nivel con más fortaleza.

También ofrece sesiones personalizadas para la realización de la lectura Akáshicos, donde accederá a esos registros del alma que no permiten que la persona avance ni tenga la tranquilidad que necesita. De esta manera, a través de las respuestas sabrá como disminuirá el estrés, la ansiedad y situaciones que no avanzan en su vida.

Cabe destacar que Yobanca Castro dispone de una página web donde muestra toda la información necesaria para los interesados en comenzar a trabajar la tranquilidad de su alma.

