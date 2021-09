El HR Innovation Summit 21 celebró su cuarta edición con foco en los nuevos retos empresariales Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 10:56 h (CET) El congreso internacional referente en RRHH, innovación, tendencias y gestión de talento en la era digital ha reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a más de 300 expertos de primer nivel del sector de los RRHH y gestión empresarial, además de otros 200 conectados vía streaming para debatir sobre los grandes retos empresariales de la era postcovid Éxito total de la cuarta edición del HR Innovation Summit, el mayor evento especializado en RRHH, innovación, tendencias y gestión de talento en la era digital, y que ha reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a más de 500 asistentes, tanto en vivo o vía online. El congreso se ha cerrado con un apoyo institucional por parte de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid que han puesto de manifiesto la importancia de congresos así para analizar el futuro laboral y empresarial.

Durante una jornada maratoniana repleta de mesas redondas, ponencias magistrales y enriquecedores debates, más de 50 de los principales expertos en el ámbito empresarial han podido intercambiar opiniones, pareceres, proyectos, casos de éxito… Todo ello ante 300 asistentes presenciales presentes en el Teatro Fernando de Rojas (aforo limitado al 50%), además de cerca de 200 de todo el mundo conectados vía streaming.

Entre las ponencias destacadas, Neil Harbisson, el primer cíborg humano, que ha mostrado cómo la tecnología bien utilizada puede facilitarnos la vida y no está para sustituirnos; o Pau García Milá, un emprendedor tecnológico y especialista en innovación que en su keynote destacó que vivimos en una época dominada por “la tiranía de los tiempos, donde prima la inmediatez a la hora de consumir contenidos y comunicarnos”. “Si queremos comunicar y llegar al empleado o cliente”, según García Milá, “se debe cuidar el contenido (mensaje) por encima del continente”.

“La marca personal es difundir lo que tú eres” por José Luis Risco, de EY

José Luis Risco, máximo responsable de RRHH de EY en España, main sponsor del HR Innovation Summit, ha hablado de la importancia que adquiere en estos tiempos cuidar la marca personal de la empresa, así como del empleado y la relación de éste con la marca de la empresa. “La marca personal es difundir lo que tú eres. Hay que ser muy real para que la gente te reconozca. Es lo que tú eres y, sobre todo, lo que te gustaría ser”, concluye.

También se ha hablado sobre la importancia en el nuevo mundo empresarial que está adquiriendo para el empleado otros beneficios como la flexibilidad o la responsabilidad de la empresa con el medio ambiente y la sociedad, más allá de su salario. O la importancia de aprovechar la posibilidad de la escucha digital para encontrar la información necesaria para conseguir acercarse al empleado y sus necesidades.

En este sentido, y hablando de tecnología aplicada a la empresa, los expertos han destacado que “la tecnología tiene que ser global, accesible, integral, personalizable y ser fácil de usar y de implementar”, al tiempo que han puesto énfasis en la figura del empleado y en cómo potenciar la comunicación interna. “El empleado es un stakeholder más, y la relación de la empresa con él tiene que ser transparente, sincera y generar confianza. Porque solo así generaremos la confianza suficiente, solo así integraremos equipos y haremos que todos se sientan parte de la cadena de valor”, ha insistido Alberto Berrocal, de Coonic.

La tecnología, al servicio de la empresa y del empleado

El protagonista del congreso ha sido, en gran medida, el empleado y la importancia de cuidar de su salud física, mental y financiera, para lo que ayuda el nuevo diseño de las oficinas, el fomento del ejercicio dentro y fuera de la empresa o la flexibilidad salarial y de las formas de retribución.

También de cuidar de las nuevas generaciones que llegan, pero también preparar seguir manteniendo la relevancia de los seniors, seguir empoderándolos y ayudándoles a encaminarse hacia el final de su carrera laboral. Raquel Roca, periodista experta en RRHH, e Ibai Martínez, de Teamlabs, han apostado por “la convivencia transgeneracional, porque de ahí surge la innovación. Y evitar el edadismo, es decir, la discriminación por la edad, que es la mayor exclusión actualmente en las empresas”. “Hay que cuidar no solo el onboarding de los jóvenes que comienzan en una empresa, sino también el exit cuando acaban”. “Debemos conjugar las ganas de unos con las canas de otro”, ha concluido Roca.

Hacia una realidad corporativa más diversa e inclusiva

Sobre diversidad e igualdad han hablado también la periodista y escritora Teresa Viejo y la empresaria de éxito Bisila Bokoko, y de la importancia de conjugar puntos de vista nuevos y relevantes para la empresa. Buscar la inclusión y la paridad que poco a poco se va dando. También empresas como Repsol, Merck, Íncipy, Netflix y Atresmedia han debatido sobre cómo conseguir crear conversaciones con todos los empleados, generar empatía y conseguir crear una cultura de diversidad que se observe en la empresa y produzca la integración plena y potencie las posibilidades de la empresa.

Y dentro de esa diversidad, muchos de los expertos han mencionado la importancia creciente del medio ambiente y la sostenibilidad como fórmula de éxito empresarial. Y también para la atracción de talento. Así lo han puesto de manifiesto expertos tan dispares como Juan de Antonio (Cabify), Juan Verde (Alamo Solutions), Alberto Castilla (EY) o la experta Pilar Llácer, para quien las empresas deben hacer crecer sus negocios “de forma exponencial y ambiciosa, sí, pero también de forma sostenible. Y las empresas necesitan héroes que ayuden a la compañía a crecer respetando el entorno”.

Destacado apoyo institucional al evento

El evento ha contado con el apoyo institucional en la clausura del evento. Tras las palabras de Eduardo Vizcaíno, presidente de Ediciones Digitales Siglo 21, organizadores del evento, en las que ha destacado “el orgullo de llevar a cabo el summit” y de la importancia “de volver a realizar eventos en los que escuchar voces expertas para cambiar nuestro mundo empresarial y laboral”, intervino en el cierre Ángel Niño Quesada, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ha destacado a la ciudad de Madrid como “pionera” en la organización de estos eventos y ha recordado la importancia de la retención de talento, “puesto que ahora tenemos acceso a trabajar para cualquier ciudad del mundo”.

Por su parte, Alfredo Timermans Del Olmo, Viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, ha resaltado también la importancia de “ver gente y no pantallas”, en referencia a la presencialidad del evento”, y ha hecho hincapié en la importancia de sumar al mercado laboral a aquellos colectivos que tienen más difícil su acceso.

El HR Innovation Summit ha contado, un año más, con EY como Main Sponsor, y el apoyo institucional de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Además, Aon, Cabify (Official Mobility Sponsor), Cigna, Hastee, Infojobs, Personio y The Adecco Group participaron como Gold Sponsors, y Nationale-Nederlanden y Sodexo lo hicieron en calidad de Silver Sponsors. Como Bronze Sponsor, el congreso ha contado con el apoyo de Gympass, Grow-Ing, Íncipy, Nawaiam, TherapyChat y Vertis. Mini Madrid ha sido el vehículo oficial de un evento que cuenta también con la colaboración de empresas como Pluria, Frutality, Barón de Salamanca, Azotea, Pernod Ricard, Steelcase y Royal Bliss, entre otras. Coonic es la agencia de comunicación del evento y Eventelling ha ejercido como proveedor tecnológico oficial.

