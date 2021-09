Kit de prueba directa COVID-19 de RT-PCR RESOLUTE 2.0 disponible en la Unión Europea después de recibir el certificado de la marca CE Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 11:19 h (CET) Compatible con una amplia variedad de métodos de prueba que incluyen test de saliva en garganta profunda, test en orofaringe/ cornete nasal medio y test en nasofaringe mediante palillos de test de algodón Resolute 2.0 es una de las pocas pruebas rt-pcr directas que ha recibido el certificado de la marca ce, proporcionando resultados muy precisos y ultra rápidos en la mitad del tiempo que las pruebas de pcr convencionales. Se puede utilizar en los diferentes puntos de entrada a medida que la ue reabra gradualmente sus fronteras.

La unidad AMT Pte Ltd, de fabricación de tecnología médica con sede en Singapur y propiedad de Advanced MedTech Holdings, ha anunciado hoy que su kit de prueba directa de RT-PCR RESOLUTE 2.0 ha recibido la aprobación de la marca CE. La aprobación de la marca CE significa que el kit de prueba ha cumplido con los requisitos de seguridad, salud y protección ambiental de la Unión Europea. El kit RESOLUTE 2.0 ya está disponible para la venta en la Unión Europea.

El RESOLUTE 2.0 no necesita extraer ARN viral de muestras de prueba de pacientes, lo que minimiza los potenciales errores humanos. El RESOLUTE 2.0 proporciona resultados ultrarrápidos de alta precisión en aproximadamente 60 minutos, mientras que las pruebas de PCR convencionales suelen tardar 2,5 horas o más. El RESOLUTE 2.0 también se puede combinar con la plataforma de automatización de alto rendimiento, RAVE, para procesar con un rendimiento 4 veces mayor que el volumen de prueba habitual de RT-PCR en un día.

El kit RESOLUTE 2.0 se administrará en el laboratorio de pruebas COVID-19 que se abrirá en el aeropuerto de Changi.

Abel Ang, Consejero Delegado del Grupo Advanced MedTech, dijo “Las pruebas de PCR ultrarrápidas y de alta precisión para COVID-19 no desaparecerán, incluso cuando los países de la UE están aumentando sus campañas de vacunación. Para reabrir las fronteras de forma segura para los viajes de turismo y de negocios, las pruebas serán fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y viajeros de la UE. Tenemos el placer de recibir el certificado de la marca CE para el kit RESOLUTE 2.0, con lo que ahora podemos contribuir a realizar pruebas rápidas, precisas y fiables en la UE.”

El kit RESOLUTE 2.0 fue desarrollado conjuntamente por la Agencia de la Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (Organismo de Tecnología e Investigación de Singapur) y por los Laboratorios Nacionales DSO, mientras que el RAVE fue desarrollado por el Organismo de Tecnología e Investigación de Singapur. AMT fabrica y distribuye los kits de prueba RESOLUTE 2.0 y distribuye el sistema de laboratorio de robótica automatizado RAVE.

Sobre AMT

AMT Pte Ltd, es una unidad subsidiaria propiedad de Advanced MedTech Holdings, que fue fundada en 1990 y tiene su sede en Singapur. AMT ofrece servicios de fabricación y desarrollo de dispositivos medicos a nivel mundial. Además de su principal capacidad en el moldeo por inyección de metal y cerámica, AMT Pte Ltd también ofrece soluciones totales desde la ideación hasta la fabricación de dispositivos médicos utilizando su laboratorio y su instalación BSL de nivel 2+ para la fabricación de kits de prueba de IVD y el ensamblaje de salas limpias distribuidas en Singapur, China y Malasia. Con las certificaciones ISO 13485, ISO 11135 e ISO 9001, AMT tiene más de 30 años de experiencia en la entrega de productos de alta calidad que cumplen constantemente con los estrictos requisitos de fabricación de los clientes. Para mayor información puede consultar www.amt-mat.com.

Sobre Advanced MedTech Holdings

Advanced MedTech Holdings es un líder mundial en tecnología médica con un enfoque central en dispositivos y servicios de urología. Con sede en Singapur y presencia en EE. UU., Alemania, España, Francia, Italia, China, Malasia y Japón, la empresa atiende a millones de pacientes y médicos en 100 países en el mundo. Advanced MedTech Holdings realiza inversiones estratégicas en empresas de tecnología médica disruptivas, fortaleciendo su cartera de soluciones de atención médica para clientes de todo el mundo. Advanced MedTech Holdings es una subsidiaria propiedad de Temasek. Para mayor información sobre Advanced MedTech Holdings, puede consultar www.advanced-medtech.com.

Sobre RESOLUTE 2.0

RESOLUTE 2.0, el primer kit de ensayo de reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) multiplex directo de SARS-CoV-2 en la industria, desarrollado conjuntamente por la Agencia de Tecnología e Investigación Científica de Singapur (A * STAR) y los Laboratorios Nacionales DSO ( DSO), ha sido puesto a disposición para uso clínico por Advanced MedTech Holdings (AMTH), líder mundial en tecnología médica. RESOLUTE 2.0 elimina la necesidad de extraer el ARN viral de las muestras de prueba de los pacientes, minimizando así los posibles errores humanos y reduciendo a la mitad el tiempo de entrega de la prueba en comparación con otros kits de RT-PCR aprobados que se consideran el modelo de referencia en la detección de SARS-CoV-2. RESOLUTE 2.0, una RT-PCR multiplex, también permite la detección simultánea de múltiples objetivos del SARS-CoV-2 y control humano en una sola reacción. Para mayor información sobre la prueba RESOLUTE 2.0, se puede consultar www.advancedcovidtest.com

Contactos de Advanced MedTech para los medios:

Sharon Loh

AMT Pte Ltd

+65 6865 5725

prdt-resolute@amt-mat.com



Weikang Lee

Advanced MedTech Holdings

+65 6572 6074

weikang.lee@advanced-medtech.com



Emma Thompson / Thomas Harding / Khushboo Tanna / Maryanne Lee

Spurwing Communications

+65 6751 2021

advanced@spurwingcomms.com

