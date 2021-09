Ponce de León: "La ortodoncia modifica positivamente la anatomía del rostro y mejora la salud del paciente" Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 08:03 h (CET) La ortodoncia es el tratamiento perfecto para mejorar la salud bucodental, diagnosticar, prevenir y corregir cualquier malposición dental. No obstante, gran parte de las personas que quieren optar por este tratamiento tienen la duda de si este modifica la anatomía facial de forma drástica El tratamiento de ortodoncia es uno de los tratamientos más efectivos a la hora de modificar la anatomía dental, ya que gracias a este se podrá mejorar la posición de los dientes y la sonrisa. Además de mejorar la estética de la sonrisa, la ortodoncia es fundamental para aquellos pacientes que quieren mejorar su salud bucodental. Tras el tratamiento de ortodoncia, según Clínica Ponce de León, el paciente verá su sonrisa más rejuvenecida, pero también notará que las cargas que se producen a la hora de masticar se reparten de forma mucho más equilibrada.

Clínica Ponce de León es una clínica especializada en los tratamientos de ortodoncia de todo tipo, además de ser una clínica con un gran valor innovador y tecnológico, ya que siempre ha buscado de forma creativa nuevas formas de mejorar la vida de sus pacientes. “Corregir la oclusión de los dientes uno de los objetivos principales de nuestros tratamientos, pero lo más importante para nosotros es la felicidad y la salud del paciente. En muchas ocasiones estos dudan sobre los resultados que el tratamiento dará sobre su anatomía facial y su aspecto. La ortodoncia de brackets supone cierto cambio en el aspecto de la persona, pero si lo que queremos es un tratamiento que no se aprecie a simple vista podemos optar por la ortodoncia transparente o la ortodoncia lingual, la Invisalign, etc.”, explica Clínica Ponce de León.

En cuanto a la anatomía facial, esta solo puede cambiar a mejor si se realiza el tratamiento de ortodoncia, según Clínica Ponce. “Cuando realizamos el tratamiento de ortodoncia notamos una ligera modificación en nuestro aspecto, pero normalmente el cambio suele ser a mejor. La mayoría de los pacientes que realizan el tratamiento de ortodoncia afirman que les gusta más el aspecto de sus labios”, afirma Clínica Ponce. Por lo tanto, es cierto que la ortodoncia cambia el aspecto del rostro de las personas, pero este cambio solo puede ir a mejor, ya que el paciente suele ganar simetría facial, algo que mejora considerablemente el aspecto de una persona.

En muchas ocasiones el tratamiento es necesario para modificar los dientes metidos hacia dentro. Cuando el tratamiento termina, en este caso el paciente nota una mejora considerable cuando se mira de perfil, además de tener los labios más carnosos. Los dientes ya no están hundidos, por lo tanto, los labios adoptan una posición mucho más atractiva.

