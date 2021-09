Belca: "Invertir en maquinaria para el envasado es un equivalente de rentabilidad y productividad" Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 08:06 h (CET) A menudo las empresas buscan las mejores maneras de tener rendimiento y productividad y de aumentar sus beneficios y ahorros. La duda que tienen la mayoría de las empresas es si outsourcing podría ser la solución para conseguirlo o es mejor contar con maquinaria propia No importa si una empresa se dedica a la cosmética, alimentación, limpieza o ferretería. Sean cuales sean los productos que las empresas fabriquen, estos productos deben llegar en buenas condiciones a manos de los clientes. Un envasado correcto, resistente y duradero es importante para garantizar un producto en buenas condiciones y bien conservado. Por lo tanto, el envasado es una parte del proceso de la fabricación del producto fundamental, parte del diagrama de flujo, de la planificación del trabajo de una empresa, del plan de control, etc. El objetivo de esta planificación tan exhaustiva es conseguir que el cliente reciba un producto de calidad.

Externalizar el envasado o invertir en maquinaria es, probablemente, la pregunta más frecuente que se hacen las empresas que buscan rentabilidad, alto rendimiento y capacidad productiva. La externalización del servicio del embalaje en las empresas es cada vez más habitual, ya que estas buscan siempre las mejores maneras de aumentar la productividad, sin embargo, las empresas no deben olvidar la importancia de la rentabilidad. Ofrecer un producto de calidad es importante, pero reducir al máximo los costes no debe ser un tema menos prioritario. Al invertir en maquinaria para envasar los productos será posible reducir gastos en la contratación de empresas externas de envasado. Aunque en un principio pueda parecer un gasto, realmente es una inversión. Contar con maquinaria propia, por lo tanto, puede ayudar a la empresa a optimizar mejor sus recursos a largo plazo.

Belca, una empresa suministradora de máquinas de envasado con más de 30 años en el sector y que gestiona 250 máquinas al año, cuenta con una gama de maquinaria de gran calidad y de gran variedad para cualquier tipo de envasado. Belca fabrica sus máquinas y las instala en las empresas sin olvidar un gran valor necesario hoy en día: la sostenibilidad. Esta empresa fabricante e instaladora de máquinas está además siempre en continuo desarrollo y formación, con la finalidad de ofrecer una maquinaria cada vez más innovadora, perfeccionada y actualizada.

Según Belca, invertir en maquinaria supone un rendimiento mayor cuando se trata de un gran volumen de ventas y se busca un servicio mucho más rápido. “Cuando inviertes en nuestras máquinas de envasado consigues un mayor rendimiento, ahorro y un acabado de calidad en el menor tiempo posible. Un proceso de fabricación completo supone para las empresas ofrecer un producto perfeccionado y un envasado de calidad, ya que podrán cumplir con sus propios requisitos y objetivos” explica Belca.

