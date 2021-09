La sedación consciente que realiza Implant Clinics garantiza el bienestar de los pacientes

Las visitas al odontólogo pueden producir ansiedad en algunos pacientes. El nivel de temor varía en función de cada persona, pero en determinadas ocasiones el sentimiento de inseguridad puede llegar a invalidar la capacidad de acción y a evitar que la persona acuda al dentista.

Para brindar un ambiente confortable a los pacientes, Implant Clinics ofrece servicio de sedación consciente para casos que la requieren. La finalidad es colaborar con la tranquilidad del paciente, sin alterar su salud.

¿Qué es la sedación consciente? Este tipo de sedación prepara al paciente para estar relajado durante el procedimiento odontológico. En el momento de una consulta, es posible que si la persona tiene fobia al dentista, desarrolle cierto nerviosismo, pero con el adormecimiento asistido se busca proporcionar una sensación de bienestar y tranquilidad sin tener que dormir por completo al paciente.

En Implant Clinics realizan dos tipos de sedación. Por un lado, los especialistas pueden desarrollar la técnica a través de la inhalación de relajantes. Para ello se hace uso de una mascarilla que suministra medicamento a través del vapor expulsado.

Asimismo, la clínica dispone de una técnica de sedación consciente por vía intravenosa, donde se le administra al paciente una baja dosis de fármacos autorizados para la ansiedad. El propósito de todo esto es lograr la relajación de la persona para asegurar una experiencia agradable.

¿Cuáles son las ventajas de la sedación consciente? La sedación consciente es un proceso ampliamente usado en las clínicas odontológicas más modernas, ya que ofrece una gran cantidad de ventajas y no implica ningún riesgo para el paciente. Tal como su nombre indica, el paciente no debe someterse a anestesia para conseguir tranquilizarse. De igual forma, los medicamentos suministrados se absorben con rapidez, el efecto no es duradero y no tiene efectos segundarios.

Principalmente, se aplica para conseguir el alivio y el confort del cliente. Gracias a la medicina, se puede controlar la fobia y garantizar una cita amena con el dentista. Esto motiva a cientos de personas a recurrir a centros que brinden el servicio de sedación en sus procedimientos.

La siguiente ventaja está relacionada con los especialistas. Al contar con un paciente relajado, su trabajo resulta más sencillo, ya que no deben lidiar con ningún síntoma adicional causado por los nervios. Bastará con centrarse en el tratamiento dental. Además, la relajación mejora el acceso a la boca, por lo que se puede hacer un trabajo más preciso y eficaz.

En definitiva, Implant Clinics siempre trata de priorizar el bienestar de los pacientes y garantizar una atención de máxima calidad.