Freshly Cosmetics la gran laureada en la primera edición de los Digital Beauty Awards Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 17:51 h (CET) La marca se lleva el galardón a la mejor marca digital y mejor e-commerce siendo la gran triunfadora de la noche en las máximas categorías. Puig consigue el primero y el segundo galardón en la categoría de innovación digital y Bella Aurora Labs al mejor lanzamiento de eCommerce entre otros reconocimientos. Los DBA son los primeros premios nacionales de digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal que se celebran en España La primera edición de los Digital Beauty Awards (DBA), impulsados por el Beauty Cluster, el mayor clúster español de cosmética, perfumería y cuidado personal ha premiado a las mejores empresas, profesionales e iniciativas en digitalización y comercio electrónico en España del sector. Tras recibir 240 candidaturas, de las que un jurado experto seleccionó a las seis mejores para cada una de las diez categorías, finalmente ayer se conocieron los vencedores. La gala de reconocimiento tuvo lugar en La Casa Milà de Barcelona (La Pedrera) y contó con la presencia de D. Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El certamen, que pudo seguirse nacional e internacionalmente en streaming, reconoció el gran trabajo en la innovación, digitalización y comercio electrónico en el sector. “Gracias a estos premios hemos descubierto casos de éxito, innovaciones tecnológicas y expertos de referencia a los que hemos dado el reconocimiento y visibilidad que merecen para que la industria pueda inspirarse en los mejores” afirma Ivan Borrego, director de los DBA y general manager del Beauty Cluster.

Eva Lluch, presidenta del Beauty Cluster y CEO en Lluch Essence, señala que “desde el Beauty Cluster siempre hemos apostado por la transformación digital del sector. Ahora, además, hemos impulsado estos premios de forma desinteresada para poder hacer un reconocimiento a las empresas que, de manera valiente, han apostado por la digitalización, el comercio electrónico o la innovación tecnológica.

Puig, Freshly Cosmetics y Bella Aurora Labs los grandes destacados

Freshly Cosmetics fue doblemente premiada como la mejor marca digital y el mejor ECommerce. Miquel Antolín, CEO y cofundador, recogió el premio y animó a “que las empresas se lancen a emprender para enriquecer el sector”. Freshly aterrizó en la cosmética hace tan sólo 5 años y ya se ha convertido en todo un referente en el mercado facturando más de 55 millones de euros.

Puig se llevó dos reconocimientos en la misma categoría, la de innovación digital. El ganador fue Ai.Lice, el sistema para conocer los perfumes sin tocarlos y recogió el galardón Camila Tomás, Vice President Innovation & Tecnology, quien explicó que “ha sido una gran dificultad y a la vez un gran reto para Puig desarrollar esta nueva forma de comprar perfumes en tiempos de coronavirus”. El segundo galardón fue para Wikiparfum, la herramienta de la marca que ayuda a comprender mejor el perfume a través de conocer sus ingredientes. El galardón a la mejor startup digital también fue para Airparfum Timeless (Puig) y de este modo el grande de la industria cosmética y perfumería española se llevó tres premios en dos categorías.

Bella Aurora Labs, obtuvo premio al mejor lanzamiento de un nuevo eCommerce lanzado en tiempos de pandemia, además de otros dos segundos premios. Anna Mercadé, Digital Business & Digital Marketing director, recogió el galardón mostrando gran satisfacción de que “la marca haya podido trazar nuevos puentes con el consumidor gracias a la tecnología.” La marca también se llevó dos segundos premios más en otras dos categorías por lo que fue otro de los galardonados de la noche.

En la categoría de mejor directiva digital, Irma Ugarte (Sephora/LVMH) fue la ganadora quien, aunque no pudo asistir a la entrega presencialmente por hallarse en Miami, se sintió muy orgullosa de “dirigir la venta de experiencias como hace Sephora y no de productos” asintió telemáticamente. Sara Werner, CEO de Cocunat se erigió como tercera.

Dermofarm se alzó con el reconocimiento al mejor proyecto de transformación digital. Jennifer Verhelle, Brand director, explicó con ilusión como fueron retados en la compañía a reinventarse y “a enamorar al cliente sin verlo ni tocarlo”. La mejor campaña de marketing digital fue a parar a Cantabria Labs.

La categoría de mejor divulgación profesional el máximo mérito fue para Gema Herrerías quien dio las gracias por el reconocimiento y “a todas las personas que apoyan la información veraz y dan valor a la belleza” y para el equipo de Marta Masi como mejor influencer.

Los premios han contado con un jurado de expertos en digitalización, comercio electrónico y marketing y comunicación del sector de la belleza seleccionado por el propio clúster. También cuenta con los principales medios del sector, agencias de comunicación y diseño especialistas de la industria de la belleza y diversos expertos independientes de trayectoria contrastada.

Las imágenes de la gala están disponibles en: https://wetransfer.com/downloads/626c0ba1349fab345f0acdd00bc16bdd20210923234101/560a0994dfe10db70dea64384058197e20210923234157/282272

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Idento, por tercer año consecutivo, entre las 8 mejores empresas tanto de SEO como de SEM de España Freshly Cosmetics la gran laureada en la primera edición de los Digital Beauty Awards Los audífonos y la logopedia precoces facilitan el desarrollo del lenguaje a un nño con pérdida auditiva Neutrinovoltaico, la solución más ecológica a todas las propuestas ¿Cómo ahorrar en la factura de la luz instalando placas solares? Por ADRATEK