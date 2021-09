Idento, por tercer año consecutivo, entre las 8 mejores empresas tanto de SEO como de SEM de España Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 17:58 h (CET) Anualmente, el prestigioso medio de comunicación Marketing4ecommece, especializado en Marketing Digital, elabora los rankings de mejores empresas de SEO y SEM de España. La agencia granadina Idento es, junto con Elogia, la única que figura en el TOP 8 en ambas clasificaciones simultáneamente, ranking que además mantiene en los últimos 3 años En Idento están de enhorabuena. Por tercer año consecutivo, la Agencia de Marketing Digital con sede en Granada y Málaga y más de 30 empleados, ha sido incluida por Marketing4Ecommerce en los rankings de mejores agencias digitales de España, tanto en la categoría de SEO (4ª posición), como en la de SEM (8ª posición), valorando el trabajo desarrollado con sus clientes en ambas disciplinas.

El posicionamiento SEO y la publicidad SEM son los dos principales servicios digitales solicitados por las empresas en la actualidad, demanda que se ha incrementado exponencialmente a raíz del confinamiento. Y es que numerosos negocios han decidido dar el salto a Internet, mientras que otros muchos están aumentando de manera importante sus presupuestos de marketing digital para captar más clientes online en un momento propicio.

De hecho, el reciente informe “Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021: estudio sobre la madurez digital de las microempresas en España y Europa” destaca que el 53% de las Pymes españolas han acelerado su nivel de digitalización en los últimos meses y el 70% de las empresas analizadas ya disponen de un sitio web propio o perfiles activos en medios sociales.

Para cubrir la creciente demanda de estos servicios, las agencias de marketing digital especializado como Idento desempeñan una importante labor en el ecosistema digital, dando apoyo y acompañando a numerosos negocios, sin importar su tamaño, en sus procesos de captación online y trabajando con un objetivo claro de conseguir resultados medibles.

El posicionamiento SEO trabaja directamente sobre los portales web para mejorar su visibilidad a medio y largo plazo en los principales buscadores (Google, Youtube, Bing, Yahoo!...), y para que de esta forma las empresas consigan aparecer de forma orgánica o natural en las primeras posiciones para búsquedas relacionadas con su negocio (si una empresa no está posicionada, los usuarios no podrán encontrarla).

Por otro lado, la publicidad SEM se enfoca en la creación de campañas de marketing con anuncios que pueden aparecer tanto en los buscadores como en portales, plataformas de correo, vídeos y aplicaciones móviles, generando resultados en el corto plazo.

Con ambas estrategias digitales, diferentes pero complementarias, el objetivo es común, llevar a clientes potenciales al sitio web de la empresa.

