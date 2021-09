Neutrinovoltaico, la solución más ecológica a todas las propuestas

El mundo avanza y cada vez son más indispensables los artefactos que se usan a diario en los quehaceres humanos. Por tanto, hay una innumerable cantidad de productos electrónicos que abundan en casas y oficinas, algunos de estos aparatos electrónicos estaban ligados directamente con un enchufe a la fuente de alimentación proveniente de la red eléctrica Con el correr de los años algunos dispositivos se hicieron portátiles gracias al ingenio humano mediante baterías recargables, lo cual permite liberar momentáneamente del cable de enchufe de dicho dispositivo, como ser una rasuradora eléctrica y tantos otros dispositivos, a medida que el tiempo transcurría cada vez más artefactos disponían de una batería interna para hacer que ciertos dispositivos o artefactos sean portables mientras duraba cargada su batería interna, con la revolución de la tecnología allá por los 80'/90' con la llegada de las primeras computadoras y los teléfonos móviles las baterías lograron un desarrollo y un avance gigantesco en un corto periodo de tiempo. Así es como hoy día se puede ver una multiplicidad de artefactos que utilizan avanzados sistemas de baterías cada vez más pequeñas y con un rendimiento más alto que versiones anteriores. Dentro de las baterías más modernas del mercado se encuentran las de tecnología de ION LITIO que por primera vez salió al mercado en 1991, creada por la compañía SONY para los famosos Walkman que eran una auténtica revolución en cuanto a poder escuchar música mientras se caminaba en las calles.

El litio en su forma pura es un metal reactivo, pero cuando el litio forma parte de un óxido metálico es bastante estable. Cuando se separa un átomo de óxido de litio de esta mezcla, este átomo de litio forma un electrón positivo, y el pasaje de un estado al otro atreves de un circuito externo es lo que produce electricidad. Dentro de una batería de última generación intervienen varios componentes que harán de ese proceso una batería mucho más eficiente, componentes químicos y diseños específicos dan a determinadas baterías características únicas en el mercado. Recientemente las baterías del automóvil Tesla han sido rediseñadas en base a profundos conocimientos técnicos y de alta ingeniería en electrónica avanzada.

En principio las baterías son pequeñas y cilíndricas lo cual permiten un diseño compacto y muy eficiente, con ánodos y cátodos internos que le permiten una reducción de temperatura de trabajo notable lo cual mejora el rendimiento, las baterías se conectan entre sí en celdas y éstas a su vez están conectadas en serie y en paralelo para formar un módulo. 16 de estos módulos se conectan en serie para formar una batería en el automóvil Tesla. Estas pequeñas baterías por dentro de estos módulos hacen que el funcionamiento de las mismas genere mucho calor y por lo tanto ese calor deteriorará a la larga el funcionamiento de la misma, para ello cada celda de estas baterías están aisladas con una capa de refrigeración de Glicol gestionada por un circuito electrónico que ajusta el caudal de Glicol en forma permanente y de esta manera evitar la suba desmedida de temperatura y el posterior deterioro prematuro del sistema.

La diferencia entre la carga a la red eléctrica y la carga directa de la tecnología neutrinovoltaica

Separando las cosas hay que aclarar que un automóvil ecológico se basa en muchos puntos y no solo se centra en que tipo de combustibles utiliza para circular. Hoy la tendencia es claramente a favor del fin del motor de combustión interna alimentados con combustibles fósiles y su reemplazo por automóviles que funcionen con motores eléctricos y se pueden ver en el mercado actual ofertas muy variadas de productos que apuntan en dicha dirección. Hay que enumerar una serie de virtudes y características beneficiosas que tienen los autos con motores eléctricos respecto a los de gestión de combustión interna. Un automóvil con motor eléctrico posee muy pocas piezas móviles entonces se ahorra peso y desgaste de muchos componentes y se reduce el espacio que ocupa una planta motriz. Un motor eléctrico no tiene problemas de equilibrio interno, poseen un muy buen control de la velocidad, alta aceleración, cuentan con un autoiniciado instantáneo, además de un alto torque de arranque, características claramente favorables y ventajosas respecto a los autos con motores de combustión interna.

Pero para alimentar un parque automotor que crece en forma permanente y exponencial hay que pensar en bocas de carga o estacionamientos con millones de cargadores para poder recargar cada automóvil eléctrico que necesite recargar sus baterías. Por tanto, el tema ecológico vuelve a cerrarse en que por más que el automóvil no emita CO2 en su gestión motor necesita energía de red eléctrica para recargarlo y por lo tanto la electricidad necesaria no siempre provendrá de tecnología limpia ya, que muchas centrales eléctricas consumen fuel oíl para la producción de energía eléctrica. Entonces por un lado lo que no emiten los motores de cada automóvil para circular sí lo emite la central eléctrica para alimentar dichos automóviles.

El CAR PI, la solución más ecológica a todas las propuestas

En el instituto NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania en conjunción y colaboración estrecha con el C-MET de Pune India se está gestando el automóvil más innovador de la historia de la movilidad.

El impresionante CAR PI será el primer automóvil en el que no será necesario enchufarlo ya, que cuenta con un dispositivo operativo de carga permanente de energía eléctrica a base de tecnología neutrinovoltaica. La innovación y la alta ingeniería en tecnología de Neutrinos está presente en este revolucionario automóvil que establece una pauta histórica en la movilidad, ya que en su estructura posee características únicas que pueden captar el paso de los NEUTRINOS y mediante vibraciones subatómicas convertir el paso de los NEUTRINOS por sus celdas de grafeno dopado en electricidad.

Esta tecnología hace la diferencia entre los automóviles construidos hasta la actualidad ya que será el primero en no necesitar ningún tipo de enchufe para poder recargar sus baterías ya, que las mismas se cargarán en forma permanente gracias a su tecnología de carga mediante energía neutrinovoltaica. Por lo tanto, será posible circular sin repostar energía en el camino recibiendo carga de energía eléctrica mientras se circula en una carretera o bien mientras se encuentre aparcado en un estacionamiento o en cualquier lugar donde se quiera parar. El CAR PI recibe energía limpia y ecológica en forma permanente e infinita gracias a la tecnología neutrinovoltaica lo cual posiciona al CAR PI en una nueva categoría de automóviles ecológicos ya que no solamente no usa motor de combustión interna, sino que sus motores eléctricos utilizan la energía provista por los NEUTRINOS.

Mediante un reciente convenio de colaboración entre el instituto NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania y el prestigioso instituto C-MET de la India El proyecto CAR PI avanza a pasos agigantados para ser prontamente presentado al mercado automotriz.

Con la firma de un memorándum de colaboración ambos responsables técnicos el Dr. Vijay Bhaktar representando al instituto C-MET de Pune India y el Dr. Holger Thorsten Shubart CEO del Neutrino Energy Group y la inversión necesaria por parte de ambos grupos será posible ver en un corto plazo al CAR PI en las rutas del mundo.