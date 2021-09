Guía para la limpieza y mantenimiento de empresas y locales, POR JOCORDÁN

El propósito de este artículo es responder todas las preguntas que puedan tener las empresas y los particulares que buscan una empresa de limpieza profesional ¿Cómo elegir una empresa de limpieza?

¿Qué tipos de limpieza son posibles?

¿Qué máquinas se utilizan para la limpieza?

¿Cuáles son los protocolos de limpieza en las zonas sensibles? JOCORDÁN una de las mejores empresas de limpieza, ofrecen todas las respuestas detalladas en este completo artículo de limpieza profesional, junto con consejos que ayudarán a seleccionar las mejores opciones según cada necesidad.

¿Cómo elegir una empresa de limpieza?

La limpieza de oficinas es una necesidad para los centros de negocios y edificios corporativos. Aunque la empresa no reciba clientes, es esencial garantizar que los empleados tengan un lugar de trabajo limpio.

Sin embargo, puede ser complicado organizar la limpieza y el mantenimiento de las oficinas comerciales en la propia empresa. Por eso se prefiere contratar a una empresa de limpieza. Pero, ¿Cómo se elige?

Para elegir la empresa de limpieza adecuada, se utilizan 5 criterios que tienen en cuenta todos los aspectos implicados:

Elegir una empresa local: Los gastos de desplazamiento del personal de limpieza no corren a cargo de la empresa usuaria. Sin embargo, se reflejan necesariamente en el servicio global.

Comparar los precios en relación con el servicio solicitado con otras empresas del sector. ¿Qué hace una empresa de limpieza?

Las empresas de limpieza ofrecen una amplia gama de servicios. Estos van desde la limpieza de oficinas, la limpieza tras una obra, limpieza de cristales y la limpieza de garajes, etc.

Los servicios se dirigen tanto a particulares como a todo tipo de empresas o comunidades (hospitales, colegios, etc.). Sin embargo, pueden exigirse certificaciones específicas para trabajar en los sectores médico y alimentario.

¿Por qué utilizar una empresa de limpieza para oficinas?

Utilizar una empresa de limpieza para el mantenimiento de las instalaciones tiene varias ventajas:

Beneficiarse de una mirada profesional y de un servicio adaptado a las necesidades de la empresa usuaria, incluso en el caso de una limpieza específica.

Garantizar que la limpieza cumple con las normas y obligaciones.

Beneficiarse de los equipos y productos de limpieza de calidad suministrados por el proveedor de servicios.

Ahorrar tiempo delegando la organización y la logística de la limpieza a los profesionales. El papel de los limpiadores: ¿por qué es tan importante?

El personal de las empresas de limpieza está específicamente formado para limpiar cualquier superficie: suelos de cualquier tipo, limpieza de oficinas e instalaciones sanitarias, equipos electrónicos, superficies de cristal, etc. Y saben manipular los equipos y productos de limpieza con total seguridad.

Los servicios que ofrecen las empresas de limpieza profesional abarca una amplia gama de servicios, cada uno con sus propias especificidades:

Limpieza manual: Se refiere a todas las tareas de limpieza que no se realizan con una máquina, sino sólo con la intervención humana: limpieza de suelos, superficies planas, etc. El lavado manual se utiliza para superficies pequeñas, superficies desordenadas (muebles, mesas y sillas, etc.) y suelos poco o moderadamente sucios que no requieren un fregado exhaustivo.

Lavado con fregadora: La fregadora es una máquina para la limpieza y pulido de suelos. Gracias a los dos depósitos y a el sistema de aspiración, lava y seca en una sola pasada. Las tres funciones son:

Limpieza en húmedo

Raspado y desengrasado gracias al cepillo accionado por un motor eléctrico

Aspirar la superficie por la acción de una bomba motorizada y recoger el agua sucia en un depósito. Debido al tamaño, la fregadora se reserva para grandes superficies con poco desorden. También es útil para los suelos que deben lavarse con frecuencia.

Lavado de alfombras: Las alfombras son superficies que acumulan polvo y suciedad. Requieren una limpieza específica cada 6 meses, utilizando productos especialmente adaptado a las alfombras.

Limpieza a alta presión o a vapor: La limpieza a alta presión se basa en la presión y el volumen de agua. Se utiliza para eliminar rápidamente las manchas difíciles de grandes superficies. Sólo para uso en exteriores o en entornos donde el agua fluye fácilmente. La limpieza a vapor es ideal para limpiar y desinfectar superficies. El vapor seco no sólo afloja la suciedad, sino que también elimina los gérmenes y las bacterias. Está especialmente recomendado para el acero inoxidable, pero también para la limpieza de entornos en los que la higiene es esencial (medicina, escuelas, restaurantes, piscinas, etc.).

Otros servicios preferidos por las empresas

Las empresas de limpieza también pueden ofrecer servicios adicionales muy útiles para las empresas, como:

Gestión de la clasificación selectiva: proporcionando o recogiendo los residuos reciclables (papel, cartón, vasos, botellas de plástico, etc.).

proporcionando o recogiendo los residuos reciclables (papel, cartón, vasos, botellas de plástico, etc.). Creación de hojas informativas para explicar el funcionamiento de la limpieza y las normas a seguir (lavado de manos, procedimiento en caso de epidemia, etc.) ¿Por qué es importante la limpieza de las oficinas?

Las empresas están obligadas a poner a disposición de los empleados, oficinas y locales una exhaustiva limpieza que cumplan las normas de higiene y sanidad.

Hay que tener en cuenta que trabajar en un entorno limpio y ordenado mejora enormemente la calidad de vida en el trabajo y, por tanto, la productividad de los empleados.

¿Cómo se puede organizar para evitar que la limpieza afecte al negocio y al personal?

Aunque es importante mantener el lugar de trabajo limpio para la comodidad de los empleados, también es importante pensar en los mejores momentos para limpiar la oficina o el local comercial.

Por ejemplo, es importante evitar interrumpir la productividad de los empleados con el ruido de la aspiradora. Asimismo, la limpieza en húmedo de los suelos debe realizarse fuera de las horas de presencia de los clientes.

Por lo tanto, es aconsejable reservar la limpieza intrusiva para las horas de menor afluencia (antes o después de la jornada laboral).

Los diferentes tipos de limpieza y ubicaciones

Limpieza de oficinas y empresas: La limpieza de oficinas abarca una amplia gama de servicios diferentes y complementarios. Desde la limpieza de suelos y el desempolvado de oficinas y equipos informáticos, hasta el vaciado de cubos de basura y el lavado de aseos y zonas comunes.

Limpieza de espacios compartidos o de coworking: El coworking, o trabajo en un espacio compartido, está en auge. Entre 2017 y 2020, el número de estos espacios se ha triplicado. Un espacio de coworking requiere el mismo mantenimiento que las oficinas estándar, pero exige un servicio más flexible (horarios, servicios, etc.), ya que las oficinas no se ocupan todas con la misma frecuencia. Si la limpieza tiene que hacerse en horarios escalonados (noche o fin de semana), esto puede repercutir en el coste del servicio.

Limpieza industrial: Se refiere a grandes superficies y almacenes, incluye la limpieza de suelos y paramentos verticales (paredes), así como la higiene de todas las superficies en contacto con las manos, encimeras, escritorios, ascensores, y ventanas.

Limpieza de ventanas: La limpieza de ventanas interiores y exteriores es una parte importante de la limpieza profesional, que requiere técnicas específicas y aporta un gran valor añadido.

No todas las empresas de limpieza utilizan la misma técnica para la limpieza de ventanas:

La limpieza clásica se realiza con agua y un limpiacristales especial (desengrasante, limpiador, pulidor)

La limpieza con agua por ósmosis, muy ecológica, utiliza únicamente agua ultrapura que, supuestamente, no deja ninguna película grasa en los cristales. Las empresas de limpieza siguen los siguientes pasos:

Limpiar el polvo del marco y el cristal con un paño o un cepillo.

Humectación y aplicación del detergente con una máquina humectadora

Raspado mediante la superposición de las tiras con la escobilla de goma.

Pulir con un paño adecuado. La limpieza se puede realizar de diferentes maneras en función de la altura de las ventanas:

En el suelo si las ventanas están a nivel del suelo o son accesibles con una pértiga telescópica;

Con un andamio;

Por cuerda. ¿Por qué recurrir a especialistas en limpieza de cristales?

La limpieza de ventanas requiere equipos especiales, como andamios, cuerdas o plataformas aéreas, si las ventanas que hay que limpiar son altas o de difícil acceso.

Esta limpieza tan técnica conlleva varios riesgos: peligro de caída, rotura de cristales frágiles, etc.

Las empresas de limpiezas con empleados formados en limpieza de cristales dominan las normas de seguridad y las técnicas de limpieza. Son rápidos y eficaces.

Hay que tener en cuenta que no todas las empresas de limpieza están equipadas con el equipo o los conocimientos necesarios para la limpieza de ventanas, especialmente en el caso de los edificios altos.

Por último, las empresas de limpieza profesional ofrecen una actividad muy técnica que debe seguir una serie de protocolos y normas. Para elegir el proveedor de servicios, los métodos y equipos de mantenimiento adecuados, hay que definir cuidadosamente las necesidades en función del área de experiencia.