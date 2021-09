¿Por qué es importantes tener una puerta de seguridad adecuada a la vivienda? Por A3A PUERTAS BLINDADAS Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 16:23 h (CET) A la hora de elegir la puerta principal de una vivienda, se debe tener en cuenta varios criterios. Al fin y al cabo, lo importante no es sólo el diseño, sino que es lo primero que llama la atención e influye en el aspecto general de la casa Las cuestiones realmente importantes como el aislamiento térmico, aislamiento acústico y la seguridad, lamentablemente en pocas ocasiones se tiene en cuenta al comprar una puerta de entrada.

Hay que tener en cuenta que actualmente los robos en viviendas unifamiliares son bastante comunes. Por lo tanto, vale la pena intentar que la casa sea lo más segura posible, lo que se puede conseguir con un sistema de seguridad completo. Esto incluirá las ventanas debidamente equipadas y la instalación de una buena puerta principal, que debería ser una puerta a prueba de robos como las puertas blindadas.

A3A empresa especializada en la instalación de puertas blindadas, muestra en este artículo lo que conviene saber de estos importantes elementos de seguridad para las viviendas.

¿Por qué es buena idea instalar una puerta blindada?

Las puertas blindadas, se convierten en la principal forma de proteger el hogar contra los robos, aunque no da una certeza del 100% de que no se producirá ningún robo, aumenta la seguridad en un grado muy significativo.

Las puertas exteriores, por supuesto, son un elemento fundamental de todo el sistema de seguridad (que debe incluir también la protección de ventanas). Estas puertas protegen la casa contra la pérdida de temperatura, lo que es muy importante en la temporada de otoño e invierno. Además del viento, las heladas, la lluvia y otras condiciones climáticas adversas que tienen un impacto negativo en el confort térmico del hogar.

La clase específica de resistencia al robo es también información para los compradores sobre la eficacia de la protección que ofrece un determinado modelo de puerta.

Las puertas blindadas se diferencian de las puertas de entrada estándares en que son más difíciles de forzar:

Forzarlas lleva mucho más tiempo, lo que obviamente es muy desventajoso desde el punto de vista de un ladrón potencial.

Con este tipo de puertas, el tiempo jugará en contra de los posibles intrusos, y en ocasiones según el grado de seguridad, puede ser simplemente imposible acceder a la vivienda.

Al comprar una puerta blindada, es importante asegurarse de que cuenta con los certificados adecuados. ¿Cómo elegir la puerta blindada más segura?

Los tipos de puertas blindadas se distinguen principalmente en función de los refuerzos que tienen: El marco, la hoja y la cerradura deben ser capaces de resistir los intentos de ser forzadas, golpeadas, empujadas o incluso perforadas.

El marco de acero de una puerta blindada se debe fijar en la pared con anclajes y estar sólidamente obstruido.

La hoja de una puerta de una puerta blindada debe estar fabricada con un marco de acero y reforzada con una rejilla de varillas de acero. Aún más difícil de superar será un tipo de puerta, donde la hoja en la fabricación tenga varillas de acero giratorias. Esto se debe a que dichas barras se torcerán cuando se intenten cortar. No hay que olvidar el confort térmico y acústico, los espacios libres de la puerta pueden (o más bien deben) rellenarse con un aislamiento adecuado: en forma de espuma de poliuretano, lana mineral o espuma de poliestireno.

La combinación interna y la chapa de acero hace que la puerta blindada sea más resistente y, por tanto, más duradera.

Un elemento muy importante de una puerta de entrada son las bisagras, que impedirán que la hoja se separe del marco.

Entre los mejores tipos de puertas blindadas están las que cuentan con cerraduras especiales antirrobo, que bloquearán la retirada de la hoja de la puerta en caso de un posible corte de las bisagras.

Por lo general, se instalan dos cerraduras en la puerta y sólo una de ellas se encarga de extender los cerrojos, que pivotan en el marco alrededor del perímetro de la puerta, a intervalos de al menos 80 centímetros. La cerradura principal puede tener hasta 6 pernos.

Una solución muy cómoda será una cerradura con cierre automático, en la que se activan los cerramientos inmediatamente después de cerrar la puerta, sin tener que girar la llave.

Para aumentar la seguridad de una puerta de entrada, se debe prestar atención a cuestiones como:

El método de anclaje de los marcos de las puertas: Es muy importante tanto para la seguridad como para la resistencia de la propia puerta.

Es muy importante tanto para la seguridad como para la resistencia de la propia puerta. El número y la calidad de las cerraduras: Una puerta de buena calidad tendrá al menos una cerradura con cerrojos o barras, que se extienden en al menos tres direcciones. Conviene saber que hoy en día las cerraduras pueden funcionar con un sistema de alarma.

Una puerta de buena calidad tendrá al menos una cerradura con cerrojos o barras, que se extienden en al menos tres direcciones. Conviene saber que hoy en día las cerraduras pueden funcionar con un sistema de alarma. Por último, el diseño de una puerta blindada viene determinado en gran medida por el material elegido. En conclusión

Hoy en día, las puertas blindadas no sólo protegen de los ladrones, sino también del frío gracias al aislamiento térmico. Gracias a las juntas especiales, estas puertas también tienen un excelente grado de insonorización.

En el índice de delincuencia del mundo moderno, una puerta de este tipo se convertirá en una garantía de seguridad, fiabilidad y confianza. La propiedad permanecerá segura y firme gracias al refuerzo adicional de las capas y mecanismos de protección. Dado que los puntos más vulnerables al robo son las bisagras de la puerta, el travesaño y la cerradura, son precisamente estos lugares de la puerta blindada los que son objeto de un refuerzo adicional.

Los proveedores de puertas como A3A, siempre intentan ofrecer una gama de puertas lo más amplia posible.

Se recomienda elegir una combinación adecuada de elementos en función de los requisitos del cliente en cuanto a diseño y propiedades de aislamiento térmico y acústico.

La empresa A3A experta en la instalación de puertas de seguridad, puede asesorar en la elección de la puerta blindada más adecuada para el hogar según las preferencias y necesidades de cada cliente.

