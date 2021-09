¿Cómo ahorrar en la factura de la luz instalando placas solares? Por ADRATEK Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 16:31 h (CET) El sistema fotovoltaico es uno de los sistemas de producción de energía limpia más utilizados en el sector doméstico por su rentabilidad y sostenibilidad medioambiental Si bien es cierto que la instalación de placas solares ha estado sujeta durante mucho tiempo a deducciones fiscales que hicieran interesante la inversión, en los últimos años los incentivos se han reconfigurado, de tal manera que la inversión en autoconsumo se hace cada día rentable.

Entonces, ¿merece la pena instalar energía fotovoltaica en el hogar?

Antes de responder a esta pregunta, destacando las principales ventajas de instalar un sistema fotovoltaico, se abrirá un pequeño paréntesis para analizar en detalle cómo funciona la energía fotovoltaica y cómo utilizarla para reducir el consumo de electricidad.

Placas solares: cómo funcionan y cómo utilizarlas

Los paneles fotovoltaicos convierten la energía solar en energía eléctrica conectando el sistema a un inversor, que a su vez transforma la corriente continua producida en corriente alterna.

A través de un contador bidireccional, la instalación fotovoltaica se conecta directamente a las cargas de la vivienda, pero al mismo tiempo se conecta en baja tensión a la red nacional.

Esta doble conexión permite, por un lado, satisfacer las necesidades energéticas de la vivienda autoproduciendo la electricidad procedente del sol necesaria y, por otro, permite verter directamente a la red la energía sobrante producida.

Mediante el reembolso o compensación de esta energía, es posible reducir aún más la factura energética.

Una tercera solución para ahorrar con los paneles fotovoltaicos es el uso de baterías como sistemas de almacenamiento de la energía sobrante producida, para utilizarla posteriormente.

Si se utilizan de forma correcta, los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento pueden reducir también la potencia contratada, además también pueden tener una recarga nocturna cuando la energía es más barata para entregarla posteriormente en horas de mayor necesidad.

A continuación, se presentan las principales ventajas de instalar placas solares y las reglas que se deben seguir para ganar dinero al instalar un sistema fotovoltaico en una casa.

Instalación de un sistema fotovoltaico: ventajas y reglas para ahorrar dinero

La instalación de un sistema fotovoltaico en el hogar merece la pena esencialmente por dos razones, la primera es la productividad garantizada y la segunda es el ahorro que ofrece.

Productividad garantizada Los paneles fotovoltaicos, cuando se instalan de forma eficiente, ofrecen la máxima garantía de los componentes y una excelente productividad. Los paneles de un sistema de alta calidad tienen una vida útil de al menos 25 años y garantizan un rendimiento mínimo de más del 80% incluso después del periodo de máxima eficacia.

Ahorro Instalar autoconsumo fotovoltaico en la vivienda supone asegurar un buen porcentaje de ahorro gracias a la autoproducción de electricidad, que es posible gracias a la instalación de placas especiales en el tejado que limitan la cantidad de electricidad comprada a la red.

Gracias a los sistemas de almacenamiento, también es posible aumentar considerablemente la cuota de autoconsumo y almacenar el excedente de energía producida, con lo que también se consigue un mayor ahorro.

Hasta hace unos años, la compra e instalación de placas solares requería una alta inversión inicial, pero hoy los precios se han reducido de forma exponencial.

Los costes de instalación de un sistema fotovoltaico deben considerarse, en cualquier caso, en relación con varias variables, que van desde los componentes del sistema (módulos, conectores, paneles, etc.), que suponen el 50% de los costes totales, hasta los costes de instalación, que suponen en torno al 30% de los costes totales, desde el diseño del sistema hasta la instalación y las pruebas.

A esto hay que añadir los costes administrativos que, aunque sólo representan alrededor del 20% del gasto total, inciden en la reducción del rendimiento económico de la inversión.

El ahorro suele estar ligado a la ubicación geográfica de la instalación y al porcentaje de autoconsumo que pueda alcanzar en relación con la energía total producida, pero hay algunas formas de optimizar el consumo y aumentar las ganancias:

Aplicar un temporizador a los electrodomésticos para aprovechar al máximo la energía producida por el sistema fotovoltaico y conseguir una ganancia final mucho mayor.

Combinar la energía fotovoltaica con las bombas de calor. Si todavía no se tiene claro por qué merece la pena la energía fotovoltaica, aquí se exponen varias razones por las que las placas solares se consideran una buena inversión.

¿merece la pena instalar energía fotovoltaica en casa? 10 razones para instalarla:

En las últimas fechas se ha visto un crecimiento exponencial del número de instalaciones de autoconsumo residencial, comercial e industrial. Aquí 10 buenas razones por las que merece la pena instalar paneles solares:

La inversión se amortiza rápidamente

Los costes de la inversión inicial para la compra e instalación de la energía fotovoltaica pueden amortizarse fácilmente en siete u ocho años como máximo, con una tasa de autoconsumo del 70% al 80%.

Un sistema básico, es decir, que no incluya el almacenamiento, puede reducir el tiempo de amortización a 4-5 años, pero por supuesto con un ahorro menor y un autoconsumo significativamente menor en torno al 40% o 50%, aun así, gracias a la compensación de excedentes que hacen que la factura se reduzca aún más sin ampliar el coste de la inversión.

Bajos costes de mantenimiento

La instalación de un sistema fotovoltaico también merece la pena por los mínimos costes de mantenimiento que requieren los componentes, que se prestan muy bien a la exposición al aire libre, lo que garantiza una vida útil de los paneles de hasta 35 años.

Baterías eficientes

Las baterías actuales ofrecen una durabilidad y fiabilidad mucho mayor, cuyo coste es ahora menor a 500 euros por kWh, además estas baterías de litio no requieren tampoco apenas mantenimiento ni requieren locales ventilados ya que no producen ningún tipo de desprendimiento o gas.

Aumento del valor de la propiedad

La instalación de paneles solares en el tejado de una casa aumentará el valor de una vivienda, que ganará considerablemente en eficiencia energética y reducirá los costes de los servicios públicos.

Reducir la contaminación

Otra buena razón para instalar energía fotovoltaica está relacionada con el medio ambiente.

En un escenario global cada vez más preocupante, en el que el fenómeno del calentamiento global amenaza con comprometer la salud de todo el planeta, elegir la instalación de placas solares significa tomar medidas concretas para reducir las emisiones nocivas a la atmósfera y el efecto invernadero.

Gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos, es posible autoproducir una forma de energía limpia, renovable e inagotable, sin residuos perjudiciales para la salud humana.

Deducciones fiscales

La instalación de sistemas fotovoltaicos permite beneficiarse de deducciones fiscales, ayudas o bonificaciones, sobre los costes incurridos para la instalación sistemas solares.

Monitorización y control

Los sistemas fotovoltaicos son convenientes por su facilidad de uso, gracias a los sistemas de control remoto que supervisan los datos principales, desde la irradiación hasta la energía producida y cualquier problema que haya que resolver.

Eficiencia energética

Mejore la eficiencia energética de su hogar con la instalación de estos sistemas de generación de energía limpia.

Paneles reciclables

Además de ser respetuosos con el medio ambiente, los paneles fotovoltaicos son reciclables en un 90%, ya que están hechos de silicio, y en algunos casos incluso son 100% reciclables.

Disponibilidad de políticas y financiación

La instalación de un sistema fotovoltaico también merece la pena por la posibilidad de acogerse a cómodos pagos aplazados que podrán ser realizados a partir del ahorro económico obtenido.

