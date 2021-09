Eledela; Kimonos con sello catalán Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 14:22 h (CET) Ubicados en el corazón de Barcelona en el taller de Eledela confeccionan kimonos y complementos personalizados de máxima calidad Eledela nació de la pasión por dos mundos paralelos de dos amigas en Barcelona y Mataró: una desde pequeña apasionada por la moda y por coserse sus propios diseños, y la otra enamorada de Asia y especialmente de Japón.Hace unos meses las dos se unieron y decidieron crear una línea de accesorios personalizables, y una línea de kimonos, ambos combinables tanto de día como sofisticados por la noche, y extremadamente versátiles.

En el siglo VII, la moda china y el cuello traslapado dieron origen a los primeros kimonos hechos con cáñamo o lienzo. Su confección y bordados a mano fueron evolucionando con la llegada de la seda a Japón. En Eledela la clave de sus kimonos es su poca producción y exclusividad para quien los compra, abarcando también un importante nicho de mercado en cuanto la edad y el sexo. No importa a quién van dirigidos, gustan a todo el mundo y son muy combinables tanto con tejanos, como con unos leggins sexys y tacones para noches especiales, o como salto de cama insinuante. Estas son unas prendas versátiles, perfectas como fondo de armario, y por qué no, para combinarlos con los accesorios Eledela.

Todos los accesorios de esta casa artesanal han sido hechos a mano con materiales de kilómetro cero y con una clara apuesta por la sostenibilidad, además no se arrugan y se lavan con agua fría en la lavadora. En Eledela priman las materias de calidad como son ; los linos y los algodones rústicos, telas de tapicería y en ocasiones restos de stock a los que dan salida en el mercado

Estos complementos y kimonos son perfectos para los más viajeros y jetsetters. Una propuesta amplísima con muchísimos modelos para que cada uno encuentre el suyo y que este verano están causando furor entre las celebrities españolas.

