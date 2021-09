"¡Hostia un libro!", el festival literario más irreverente, llega a Quadernillos Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 12:35 h (CET) La sexta edición del festival, que se celebrará el próximo 2 de octubre, contará con la presencia de más de 60 editoriales independientes, podcast en directo, videojuegos en pantalla gigante, talleres infantiles, música, charlas, firma de libros y otras sorpresas El centro comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital, mantiene su apuesta por la programación de eventos culturales disruptivos y diferenciales, y acogerá el festival literario más gamberro y alternativo de nuestro país "¡Hostia un libro!" el próximo sábado 2 de octubre.



Más de 60 editoriales independientes plantarán sus stands en la Plaza de la Impresora María Ramírez, ofreciendo las últimas novedades y publicaciones de primerísima calidad: desde las cuidadísimas y exquisitas miniaturas de Niños Gratis o Chucherías de Arte al fantástico y terror de Cerbero o La biblioteca de Carfax pasando por fanzines como las históricas recopilaciones de Libros Walden, los contraculturales Antipersona, la inimitable NicCagePedia, los wésterns de Episkaia o la invitación a salir al campo de la Revista Salvaje, por citar solo algunos ejemplos.

En esta VI edición, la programación del "Hostia un libro" se completa con los e-sports en la pantalla gigante de la Fan Zone de Quadernillos, que acogerá el torneo anual de los videojuegos de lucha más marcianos de la historia. Charlas, coloquios, actividades familiares, podcast, música en directo y el concierto de Víctor Coyote completan el cartel de esta edición, firmado por el reputado novelista gráfico (nominado a un Eisner por su serie The Eyes) Javi de Castro. La entrada es gratuita y se celebrará 100% al aire libre respetando las medidas de seguridad.

En palabras de Enrique Biel, director de Asset Management de Temprano, compañía propietaria de Quadernillos: “nuestra visión es que los centros comerciales tienen que ser espacios vivos y ofrecer experiencias únicas, como es el caso de este festival literario independiente. Este tipo de eventos refuerzan nuestros lazos con la comunidad apostando por propuestas culturales diferentes y atractivas y además nos permiten acercarnos a nuevos públicos consolidando nuestro posicionamiento como un centro comercial único. ¿Un festival de literatura como "Hostia Un Libro" en un centro comercial? Eso solo puede ocurrir en Quadernillos”.

Podcast y música en directo

Durante toda la jornada, el escenario principal sonará a radio en directo para poder seguir tanto en vivo como en streaming y, posteriormente, en formato podcast diversos contenidos del nivel de Radio Azcona, presentado por la tiktoker e influencer Lala Chus, junto con los guionistas Alba Cordero y Nacho Toribio; Rancho Drácula, presentado por John Tones y Francisco Serrano; RUAH, presentado por Aleta Dorsal; y ¡Hostia Un Podcast!, el magazine de festival presentado por Los Increíbles HUL.

El "Hostia un libro" encaja a la perfección con la propuesta de actividades y eventos alternativos, rompedores y dinámicos que desde Quadernillos se lleva trabajando los últimos años, como es el caso del ya consolidado Mercadillo Cultural que se celebra una vez al mes y que concentra a más de 70 expositores donde intercambiar discos, vinilos y libros; o el evento Dragones&Domingos, un espacio alternativo para disfrutar de los juegos de mesa al aire libre.

Sobre Temprano Capital

Temprano Capital es un inversor y promotor inmobiliario privado europeo creado en 2013. Está dirigido por Neil Jones y James Preston y su enfoque táctico actual es el mercado ibérico (España y Portugal). Actualmente tiene tres líneas de negocio: Retail, Temprano Student Living (TSL) y High-End Residential en España y Portugal.

Acerca de Quadernillos

El centro comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital y gestionado por LyC Consultores, se encuentra situado en la Avenida de Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares. Cuenta con una ubicación estratégica, por su proximidad al centro urbano de Alcalá de Henares y acceso directo desde la Autovía A-2. El parque abarca una superficie de 30.000m2 y dispone de un aparcamiento gratuito de más de 2.000 plazas distribuidas en planta sótano y una planta exterior.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como The Fitzgerald, Muerde La Pasta, Foster’s Hollywood, Brasa y Leña, Cines la Dehesa o 7 FUN!, así como superficies especializadas como Brico Depôt, Carter Cash, Sidivani o Banak Importa, entre otros.

