Cómo Crowd1 da la oportunidad de emprender a las mujeres Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 12:02 h (CET) En pleno siglo XXI, la desigualdad entre hombres y mujeres es una lucha que, desafortunadamente, todavía se tiene que librar. Y en el mundo empresarial no es para menos Existen muchas dudas, desconocimiento e incluso miedos que hacen que cada día las mujeres se detengan a la hora de emprender.

Es hora de desterrar la idea de que las mujeres están menos capacitadas que los hombres para dirigir su propio negocio. La búsqueda de independencia, de nuevos desafíos, de un balance personal entre la vida familiar y la laboral, y la necesidad de superarse a sí mismas, son los principales motivos que impulsan a las mujeres a querer lanzarse a emprender. Y esto les da una fuerza que las hace casi invencibles.

Afortunadamente, algunos modelos de negocios apuestan por las mujeres con ganas de emprender, como es el caso de la compañía Crowd1.

Crowd1 cuenta con un número creciente de miembros en todo el mundo y, en solo dos años, 25 millones de personas se han inscrito como miembros de la red de ventas, muchas de los cuales han creado su propio negocio Crowd1, y muchas de ellas son mujeres.

Tal es así que muchas de estas mujeres han querido alzar la voz y contar su experiencia para dar el empujón que necesitan a aquellas que no acaban de dar el paso.

La rusa Svetlana Kolpakova explica por qué decidió unirse a Crowd1. Admite que, al principio, no pensó en unirse a la red. Pero, después de pensar en los productos que uno puede recomendar por ser miembro de Crowd1, cambió de opinión.

Se dio cuenta del potencial de la plataforma de juegos online Miggster, ya que el mundo es cada vez más digital y a la gente siempre le ha gustado competir entre sí en diferentes juegos. Además, menciona las grandes ventajas que ofrece LifeTrnds, así como la plataforma Mindoe, de la que es una gran fan. Svetlana es psicóloga profesional y, según ella, la plataforma Mindoe ayuda a las personas a crecer y desarrollarse. La plataforma Mindoe contiene diferentes cursos sobre, por ejemplo, desarrollo profesional, motivación y retórica. Gracias a su empresa en Crowd1, Svetlana ha recibido una fuente de ingresos adicional.

Si el virus del emprendimiento entra en el cuerpo, es muy difícil sacarlo, lo único que se puede hacer es aliarse con él y salir a ganar. Crowd1 cree en el poder único que tienen las mujeres para conseguir aquello que desean y las acompaña en su camino.

