Los simuladores de Virtual Recall

viernes, 24 de septiembre de 2021, 11:29 h (CET)

Las simulaciones se empleaban en proyectos militares para resolver problemas complejos, simular detonaciones nucleares, etc. Sin embargo, los avances tecnológicos han revolucionado este sector, promoviendo la aparición de simulaciones en el mundo del cine, la arquitectura, el arte, el inmueble, entre otros. En la industria del entretenimiento Virtual Recall se constituye como una empresa que ofrece experiencias únicas a través de simuladores.

Sus clientes consiguen salir de la rutina y disfrutar de un servicio novedoso gracias a sus conducciones de realidad virtual, simuladores de vuelo, etc.

Virtual Recall: el mundo virtual llega para entretener a toda España Vivir una experiencia de realidad virtual era una de las cosas con las que muchos soñaban unos años atrás. En la actualidad esto ha dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad gracias a Virtual Recall. Esta empresa está revolucionando el sector del entretenimiento en España a través de sus simuladores que prometen una experiencia única y original. Entre estos equipos se encuentran simulaciones de conducción de Fórmula 1 o de vuelos y montañas rusas para los más pequeños. Así, las experiencias de Virtual Recall son adecuadas para todas las edades y en sus proyectos prometen seguir creciendo hasta llegar a todos los lugares del mundo. Un detalle importante de esta empresa es que sus software de simulación son desarrollados por ellos mismos, los que los hace únicos y exclusivos.

Las simulaciones de realidad virtual y su paso por el mundo del entretenimiento Décadas atrás, escuchar la palabra simulador sonaba a algo sacado de una película de ficción, únicamente los países con la tecnología más avanzada eran capaces de crear simulaciones para las estrategias militares. Hoy en día, esto ha cambiado con los avances tecnológicos. La realidad virtual se ha establecido como una realidad alterna que vive en el mundo digital y en la cual las personas pueden sumergirse a través de diferentes dispositivos como lentes o cascos, entre otros. Además de esto, está cambiando el mundo del entretenimiento ofreciendo una forma única de jugar y realizar actividades de ocio en cualquier lugar y momento. En España, Virtual Recall ofrece sus servicios de realidad virtual en ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Donosti y Valladolid. Cada vez son más personas las que confían en sus servicios y visitan sus establecimientos para vivir una experiencia inolvidable en el mundo digital.

