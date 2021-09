Vicente del Bosque, Felipe Reyes, María José Rienda y Marc Tur, Premios Patrocina un Deportista 2021 El evento busca también obtener recursos para apoyar a deportistas olímpicos y paralímpicos individuales en su preparación para los próximos Juegos Olímpicos Redacción

viernes, 24 de septiembre de 2021, 11:28 h (CET) La gala se celebró ayer jueves en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid y la presentó la maratoniana olímpica Azucena Díaz. Contó con la presencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco; del embajador de Portugal (país invitado); João Mira Gomes; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBi, Boti García, y la directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Coral Bistuer, así como representantes de varias corporaciones municipales como Teruel, Oliva o Jaraíz de la Vera.

Entre los deportistas galardonados, destacaron Vicente de Bosque, por su promoción del deporte para mayores, Felipe Reyes (premio Endesa Basket Lover por toda su carrera deportiva), María José Rienda (Premio Familias Samaranch y Fernández-Ochoa al deporte de invierno) y Marc Tur por la Visibilización del colectivo LGTBi en el deporte.



Respecto a las empresas e instituciones, destacaron el premio de la excelencia en marketing que recibió Cofidis, Vivagym Group que obtuvo su reconocimiento por la labor en el fomento de la actividad física mediante la promoción del talento del equipo humano y los premios relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial que ganó Fundación Mapfre (por la construcción, junto a la Federación Española de Pádel de una pista de pádel adaptado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo); el premio Phi4Tech a la sostenibilidad en el deporte que recayó en el Real Betis Balompié y su proyecto Forever Green, y el premio de apoyo al deporte paralímpico que ganó Fundación AXA.

También fueron galardonados el atleta Adrian Ben, finalista en la prueba de los 800 metros lisos en Tokio con el Premio SEK Sport Academy al Talento Deportivo; Cecilio Alonso que inauguró el premio homenaje a Juan de Dios Román, y José Luis García ‘Jota’, séptimo en la prueba de triatlón de Tokio, quien recibió el Premio Telefónica Mejor Conectados.

Dos de los momentos más emotivos de la gala fueron la entrega del Premio Mujer, Empresa y Deporte a Khalida Popal, excapitana del equipo de fútbol femenino de Afganistán, que recibió de manos de Theresa Zabell, presidenta de Aemed (Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte) y la entrega del premio ‘Ofelia Luengo a la Alegría’ a Jesús del Moral, seleccionador nacional de Kata, que lo recibió de manos de Sandra Sánchez, medalla de oro en Tokio 2020 y que, además, es su pupila y pareja.

Se encargaron de cerrar la noche la Real Federación Española de Balonmano y la Federaçao de Andebol de Portugal, que recibieron juntas el Premio Patrocina un Deportista Internacional por la candidatura conjunta a la celebración del Europeo de Balonmano de 2028.

Patrocinada por entidades como Endesa, Telefónica, Matrix, Phi4Tech, la Institución Educativa SEK, Alimentos de Extremadura, Diputación de Badajoz o la Fundación Rementería, esta gala anual busca también obtener recursos para apoyar a deportistas olímpicos y paralímpicos individuales en su preparación para los próximos Juegos Olímpicos.

