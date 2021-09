​Para ofrecer a la humanidad la luz y el abrazo de Cristo Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de septiembre de 2021, 10:04 h (CET) Sobre la reforma de las estructuras de la Iglesia, el Papa, en la gran entrevista en Herrera en COPE, insiste en que se lleva a cabo de acuerdo con la voluntad expresada por los cardenales durante el Cónclave, en un camino de continuidad y renovación. "Creo que quedan varias cosas por hacer todavía, pero nada inventado por mi", dice el Papa, que reconoce que algunos temas causan escozor pero que en el plan que sigue no hay ninguna originalidad suya.

En este contexto anunció la inminente publicación del documento sobre la reforma de la curia, retrasado a causa de su enfermedad, que no contendrá grandes novedades. Porque la verdadera reforma, como tantas veces ha dicho, consiste en la conversión continua al Evangelio.



La amplia entrevista al Papa Francisco en Herrera en COPE transmite la confianza en el camino de la Iglesia, que está presente en medio de las convulsiones de la historia para ofrecer a la humanidad la luz y el abrazo de Cristo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Y si gana la derecha en las próximas Elecciones Generales? Podríamos asistir al triunfo de la nueva CEDA representada por PP y Vox (previa absorción de los restos del naufragio de Ciudadanos) En la recta final ​A lo largo de la vida vemos lejana la vejez. Los avatares de la misma y la propia senectud nos descubren, inesperadamente, la realidad de los hechos Ha llevado a la cárcel Juan García, Cáceres 'Talibania fiscal' Ángel Morillo Triviño Satanás se infiltró en la Iglesia Jaime Fomperosa Aparicio