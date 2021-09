Detrás de la pared de mi habitación -capítulo IV- Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 24 de septiembre de 2021, 09:56 h (CET) –No se posiciona en un emplazamiento permanente. En oportunidades se postula aquí, otro día puede posicionarse allá y otro acullá. Este es un país paralelo y dependiendo de las capas de pintura de la pared, su posicionamiento permanece en otra posición.

Para que aparezca tienes que respingar las dispares capas de pintura y en la penúltima tropezarás con tu opacidad primigenia. Es importante que sepas que es posible que no te acepte porque se está evaporando, por eso tendrás que despistarle para transportarlo para tu país.

Otro concepto que debo exponerte es que en la pista te toparás con ácaros horripilantes que pretenderán zamparte.



–¿Y qué puedo hacer para defenderme?

–Aquí te traspaso un Spray antiacaros y cuando se desocupe, solo tienes que emplazarme y yo me presentaré. Otro opción que puedes perpetrar es taparte con el paquete antiacaros. Y si opinas que no percibes pararlos, aplica el martillo pilón antiparasitos para propinarles un mamporro. –Y ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me pongo en contacto contigo? Y sobre todo ¿hacia dónde me dirijo ahora? –Mi apodo es Pepe. Me emplazarás pronunciando mi apelativo de forma impetuosa. Y progresarás perpendicularmente. –Bien, allá voy. –¡Que la perspicacia te acompañe!

Continuará...

