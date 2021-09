Sánchez y el cuento del lobo Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 24 de septiembre de 2021, 09:52 h (CET) Siento mucho odio. Siento un odio tan profundo, que sería capaz de matar. Y después de muerto, aún me quedaría odio para descuartizar, sacar tripas, hacer filetes para una barbacoa en el campo con litros y litros de mal vino. Y con lo que no sirviera, lo colgaría por los caminos como escarmiento. Después, invitaría a los miembros de este Gobierno para darles de su propia comida.

Que quede entre nosotros:"¡Odio a la mentira!" Y mataría y la haría filetes con la mentira. Que me apresen los que utilizan la mentira para conseguir sus sucios fines porque estoy atacando su modus vivendi. Acabo de oír en un vídeo a la genial, Macarena Olona, decir en el Congreso de los Diputados que el Gobierno quiere ilegalizar a Vox acusándoles de delitos de odio. Después de mentirnos al decir que no se iba a asociar con etarras, independentistas y Podemos... Después de justificar la violencia contra Vox en el mitin en Vallecas aduciendo que estaban provocando: odio. Después de la violencia que tuvo que soportar Vox en las elecciones gallegas, vascas, catalana. Después de haberle pillado en tantas mentiras. Aquí cabria decir aquello de." Se piensa el ladrón que todos son de su condición".

En fin, este Gobierno no tienen autoridad, vergüenza ni nada ¿Quién es el que está odiando a quién, Sr. Sánchez?

