La casa que mira al mar de BTTEstudio Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de septiembre de 2021, 08:21 h (CET)

Contemplar el mar puede generar emociones. El color azul, la brisa marina y el reflejo del sol son elementos capaces de transportar a las personas a un estado de relajación y disfrute.

BTTEstudio aúna dichas características en La casa que mira al mar, un espacio de diseño moderno, a la vez que rústico, inspirado en el mar.

Diseño inspirado en el mar La casa que mira al mar es una edificación hermosa que deslumbra por su diseño moderno, un factor que la hace destacar entre las demás casas de los alrededores. No obstante, una vez dentro, la experiencia se convierte en un vaivén de sensaciones que llevan a la mente a una utopía, libre de preocupaciones, cargas y estrés.

El diseño de la casa está inspirado en el mar y esto se puede apreciar en las paredes y techos blancos, que recuerdan a la espuma que produce el choque de las olas y a las nubes. Asimismo, una variedad de tonalidades azules permiten percibir el agua alrededor y, al mismo tiempo, sentir que se está viendo el cielo, lo que se intensifica en la forma de los mármoles semipreciosos y más grisáceos en el mobiliario.

Las ventanas altas permiten la entrada de luz natural que propicia un ambiente casi sublime. Las barandillas blancas en las ventanas con adornos circulares resaltan con un alucinante juego de sombras producidas al jugar con la luz del sol, que se reflejan en el suelo de madera, siendo este el muelle que ofrece el puerto seguro a la tranquilidad.

Es decir, la paleta de colores de La casa que mira al mar está totalmente inspirada en el ambiente marino para transportar a las personas que la viven a un espacio en el que relajarse.

El diseño aúna estilo y funcionalidad La casa que mira al mar no solo ofrece un diseño único, sino que también es completamente funcional. Es decir, es una casa perfecta para ser vivida y disfrutada. Los espacios se adaptan a la perfección a las necesidades de cada persona.

La funcionalidad empleada en el espacio convierte la estadía en una experiencia cómoda, acogedora y relajante. Estas sensaciones se pueden alcanzar al disfrutar de la casa, tanto en sus espacios interiores, como en sus vistas al mar. En definitiva, la innovación e inspiración en el mar convierten a La casa que mira al mar de BTTEstudio en un espacio anhelado por muchas personas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.