La escasa formación tech de los profesionales del turismo condiciona la transformación digital del sector

Para impulsar la formación digital en el sector, The Valley, junto con Turium, ha lanzado un programa de becas con hasta 100% de financiación dirigido a los profesionales del sector que estén interesados en formarse con el Tourism Digital Leadership Program El sector turístico ha sido uno de los que más ha sentido el impacto de la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto que las empresas han sabido responder a esta inesperada situación con el auge de servicios como el delivery, las experiencias online o el entretenimiento digital, aún queda mucho por hacer para que el sector pueda recuperar su actividad y las cifras de negocio que registraba antes de la pandemia. En este sentido, resalta la inminente necesidad de transformar los procesos y modelos de negocios, los productos turísticos y la experiencia del cliente teniendo como premisas la innovación y la digitalización. Pero para ello, es fundamental que los profesionales y líderes del sector se formen en materia digital para estar a la vanguardia con las tendencias digitales y tecnológicas más innovadoras.

Ahora, con el avance de los procesos de vacunación a nivel europeo, la implantación del “pasaporte COVID” y la relajación de algunas medidas restrictivas, el sector del turismo se ha ido reactivando y mostrando indicios de recuperación, aunque aún con ritmos inferiores a los registrados habitualmente antes de la pandemia. Así lo indica el Informe de Situación de la Economía Española 2021 de la Administración General del Estado. De hecho, gracias a la campaña de vacunación y el “Certificado Covid Digital de la UE”, los meses de verano han sido un gran impulso para el turismo, y todo parece indicar que los últimos meses del año seguirán siendo de recuperación, sobre todo teniendo en cuenta que algunos países, como recientemente EEUU, han relajado sus restricciones de viaje para los viajeros vacunados.

No obstante, la recuperación de la actividad turística y sus cifras no depende únicamente de la economía o la evolución de la pandemia, sino también de la capacidad y agilidad que tengan las empresas del sector para adaptarse a la nueva era post-pandemia y los hábitos y demandas de la sociedad. “El turismo está pasando por un proceso de cambio radical y los profesionales que se dedican a este sector, deben estar preparados para abordar y liderar este cambio”, explica Juan Luis Moreno, Chief Innovation Officer en The Valley.

Y es que las pérdidas que ha sufrido el sector del turismo han tenido una repercusión directa en la estabilidad y condiciones laborales de los profesionales que trabajan en este sector, habiéndose tenido que enfrentar muchos de ellos a despidos temporales y permanentes. De hecho, según Statista, en 2020, el número de afiliados a la Seguridad Social en España en el sector turístico registro una caída interanual de más de 250.000 afiliados, impactado principalmente por las consecuencias por la pandemia de COVID-19. Una situación que pone, aún más en evidencia, la necesidad de que los profesionales del sector se formen con los conocimientos y capacidades más demandadas actualmente para ser relevantes en el panorama laboral y poder liderar la transformación digital del sector.

Por ello, comprometidos con el avance de la economía digital a través de la formación, The Valley y Turium han lanzado el Tourism Digital Leadership Program, un programa enfocado en formar a los líderes turísticos que el sector demanda. Y para facilitar el acceso a la formación, The Valley ha puesto en marcha su propio “Next Generation Plan” un programa de becas con hasta 100% de financiación con el objetivo de impulsar el perfil profesional de diversos colectivos como las mujeres, con la beca “Next Generation Woman”, los mayores de 50 años, con “Next Generation Silver Surfers”, o la beca “Digital Employees” para ayudar a los mayores de 35 a reinventarse para encontrar su sitio en la economía digital. Además, este proyecto incluye también facilidades para financiar la formación y una serie de medidas flexibles que se adaptan a la situación de cada alumno.

Para adaptarse a la nueva era, es necesario que el sector aborde de forma transversal, un proceso de transformación digital que le permita responder ante los hábitos, necesidades y demandas de los clientes. Así, desde el ecosistema de conocimiento digital The Valley han analizado las 3 claves de la transformación del turismo que los profesionales y empresas del sector deben tener en cuenta en su proceso de adaptación a la nueva era digital postpandemia:

La formación tech de los líderes turísticos, la base para la transformación del sector. Para afrontar la necesaria transformación del sector turístico, es fundamental que se transformen también quienes van a liderar el proceso de cambio hacia un modelo más digitalizado, eficiente y rentable. El sector demanda perfiles profesionales que tengan un amplio expertise en el ámbito digital y conocimiento tanto en las tendencias que están por llegar como en los nuevos arquetipos de cliente que se han generado. Así, entre los perfiles más estratégicos se incluyen social media manager, fundamental para mantener la imagen de una empresa y elevar la experiencia de atención al cliente; especialistas en eCommerce y marketplaces encargados de garantizar la calidad de los canales de venta online; o los expertos en análisis de datos que aseguren una toma de decisiones basadas en datos objetivos que permita optimizar las estrategias de negocio y lograr mejores resultados.

Inteligente, sostenible y excelente, las 3 claves del turismo postpandemia. El sector está pasando por un proceso de cambio radical que se dirige hacia un entorno más dinámico y exigente. En este sentido, el viajero también ha cambiado y llega con nuevas necesidades y expectativas como, por ejemplo, la búsqueda de excelencia en los servicios, una mayor demanda de seguridad en lo relacionado con higiene y salud, una decidida apuesta por descubrir el valor de lo local, la elección de destinos y formas de viaje más sostenibles, y una experiencia más digital que le permita, por ejemplo organizar sus viajes mediante canales innovadores o el disfrutar del turismo de forma disruptiva a través de la tecnología.

Soluciones innovadoras y digitales para satisfacer al nuevo cliente turístico. Con el nuevo modelo de turismo y las demandas del viajero postpandemia, las empresas se han encontrado con el reto de saber responder tanto a los cambios de cultura empresarial y los nuevos modelos de negocio y metodologías de trabajo, como a las tendencias futuras, los nuevos tipos de turismo y viajero o la experiencia digital que buscan los usuarios. Así, se ven ya diversas soluciones innovadoras como el poder realizar tours de ciudades o atracciones turísticas de forma virtual por streaming, tener acceso a las cartas de restaurantes o incluso el poder pedir y pagar desde el móvil a través de códigos QR, la posibilidad de realizar el check-in y check-out de un hotel de forma completamente autónoma, o acceder a guías de atracciones turísticas o audioguías desde los dispositivos personales del propio viajero.