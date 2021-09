Las ventajas que ofrece Crowd1 al trabajar desde casa Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 17:47 h (CET) La pandemia del Covid 19 ha traído una transformación en todos los aspectos, y en el campo del trabajo no ha sido para menos, redefiniendo patrones laborales como el lugar y las condiciones en las que se trabaja Uno de los grandes beneficios de este sistema de trabajo es el ahorro de hasta 30 % en infraestructura y aumento del nivel de satisfacción del trabajador, gracias a la mayor autonomía, flexibilidad, y facilidad para conciliar la vida laboral y la tan ansiada conciliación familiar. En muchas ocasiones la implantación del teletrabajo ha sido imposible, por lo que muchas personas se han tenido que reinventar para poder así conciliar trabajo y familia.

Una forma de teletrabajar es hacerlo con ventas online y registrándose como miembro de la red de ventas Crowd1.

Esta compañía ha sido una de las gran beneficiadas en estos tiempos ya que el número de miembros ha aumentado exponencialmente. En tan solo dos años desde la fundación de Crowd1, 25 000 000 personas se han unido a la red.

Viendo este aumento de miembros, surge una pregunta común ¿cuáles son algunos de los beneficios que ofrece Crowd1 en cuánto a teletrabajo?

Trabajar a distancia con Crowd1 y las ventas online permite flexibilidad el horario de trabajo, lo que a su vez ofrece una mayor flexibilidad en la vida personal y familiar.

Otra ventaja de la que se benefician las personas que teletrabajan es el ahorro de tiempo, debido a que no hay que desplazarse al puesto de trabajo y esto a la larga, implica un aumento en la productividad.

Otra ventaja que conlleva la de trabajar desde casa es que se tiene acceso al propio espacio personal. El 72% de los profesionales culpa de sus faltas de productividad a las interrupciones y al ruido generado por la propia oficina.

En definitiva, existen un gran número de herramientas que permiten trabajar desde casa, mientras estás de viaje, cumples con otras obligaciones o concilias la vida familiar y Crowd1 sin duda las ofrece.

