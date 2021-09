DietFlash Medical facilita el picar entre horas en la oficina Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 15:02 h (CET) El método DietFlash ofrece estrategias útiles para adelgazar, gracias al asesoramiento personalizado de un equipo de nutricionistas, de la forma más fácil, eficaz y sin molestias posible Este mes de septiembre la gran mayoría de personas han vuelto al trabajo, lo que en general supone pasar alrededor de ocho horas al día en la oficina. Eso es mucho tiempo, una tercera parte del día… que puede llegar a ser incluso más si toca hacer horas extras. Y sí, en general todo el mundo tiene la hora para desayunar y para comer, pero aun así, es perfectamente posible que a lo largo del día aparezcan pequeños antojos alimenticios, lo que comúnmente se llama “picar entre horas”. No pasa nada, es perfectamente normal. Ahora bien, ¿cómo hacerlo de forma saludable? Desde DietFlash proponen tres productos variados para poder picar entre horas en la oficina sin sufrir cargo de conciencia.

Chips sabor jamón

Los chips sabor jamón son un aperitivo proteico bajo en calorías, grasas e hidratos de carbono, que con tan solo 96 kilocalorías y 4,9 gramos de hidratos de carbono aporta 11,5 gramos de proteínas por cada una de las 2 raciones en las que se presenta. Están indicados a partir de la Fase 1 de la dieta normoproteica DietFlash y para el resto de programas de reducción de peso de tipo cetogénico, y también son compatibles con dietas hipocalóricas (es decir, bajas en calorías), hipoglucémicas (esto es, bajas en azúcares e hidratos de carbono) e hipolipídicas (bajas en grasas).

Snacks de queso con tomate y orégano

Si en cambio si se es más de queso, lo tuyo serán los snacks de queso con tomate y orégano. Envasados en paquetes de 5 raciones, tienen un alto contenido en proteínas y a la vez son bajos en calorías y grasas, sin hidratos de carbono. Con apenas 117 kilocalorías, aportan 9,4 g de proteínas por ración, y solo 0,6 g de hidratos de carbono. Estos snacks de queso están especialmente indicados a partir de la Fase 1 de la dieta normoproteica DietFlash, y son compatibles con dietas hipocalóricas (bajas en calorías) e hipoglucémicas (bajas en azúcares e hidratos de carbono).

Barritas de frutos secos

Naturalmente, los frutos secos no podían faltar cuando de lo que se está hablando es de aperitivos. Por ello mismo, DietFlash también dispone de barritas de frutos secos, que se presentan en packs de 5 unidades, y que son bajas en calorías, grasas e hidratos de carbono. Con tan solo 140 kilocalorías y 4,7 gramos de hidratos de carbono, aportan hasta 12 gramos de proteína. Las barritas de frutos secos están especialmente indicadas a partir de la Fase 1 de la dieta normoproteica DietFlash, y también son compatibles con dietas hipocalóricas (bajas en calorías), hipoglucémicas (bajas en azúcares e hidratos de carbono) e hipolipemiantes (bajas en grasas).

Por si no se tiene bastante con estos tres ejemplos, en la Tienda Dietflash se encontran muchos otros productos para poder picar entre horas, como los barquillos de queso Mascarpone, el cruasán francés, las galletas de chocolate con leche, las barritas de coco y chocolate negro, los nachos de queso, las barritas de biscuit, varios tipos de tostadas… y un largo etcétera.

DietFlash Medical recuerda que si se quiere bajar de peso o empezar la dieta normoproteica, el equipo de DietFlash , prodesionales del ámbito de la salud y la dietética, podrán acompañar durante todo el proceso

El método DietFlash ofrece estrategias útiles para adelgazar, gracias al asesoramiento personalizado de un equipo de nutricionistas, de la forma más fácil, eficaz y sin molestias posible. Ayudan a llevar la dieta de forma saludable, sin tener que pasar hambre ni ansiedad, y sin efecto rebote.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.