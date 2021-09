Crecer en tiempos de pandemia es posible Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 15:15 h (CET) La franquicia de autoescuelas AUTIUS sabe bien lo que es crecer en tiempos de pandemia. La marca, en pleno proceso de expansión, ha abierto 3 nuevas unidades en lo que llevamos de 2021, alcanzando un total de nueve centros. En marzo abrieron una nueva unidad en Zaragoza, la tercera de la marca en esta ciudad, en mayo llegó a la ciudad de Huesca y en los próximos días abrirá una nueva franquicia en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

AUTIUS es una franquicia de autoescuelas nacida en 2017 de la mano de Joaquín Grau, un ingeniero aeronáutico que quiso apostar por un sector en el que su familia tiene un recorrido de más de treinta años, con un nuevo concepto de autoescuela adaptado a su público a través de la experiencia de cliente, una fuerte implementación tecnológica y un método propio de enseñanza que garantiza el aprobado.

Precisamente esto es lo que más valoran sus franquiciados a la hora de embarcarse en la aventura de tener su propia autoescuela AUTIUS, además de la seguridad y la estabilidad que les aporta unirse a una marca con largo recorrido y resultados demostrados.

Es el caso de Héctor y Eva, franquiciados en Zaragoza, que llevaban 5 años viviendo en Alemania y decidieron que tener su propio negocio franquiciándose con AUTIUS era la mejor opción para volver a España. Así lo hicieron, en junio de 2019 abrieron AUTIUS Actur y este año, coincidiendo con su segundo aniversario hacían su matrícula número 1.000.

“Las ventajas que te aporta el franquiciarte con una marca frente a montar el negocio por tu cuenta son muchas. Al principio ya tienes una imagen de marca detrás que te aporta un montón de beneficios. Tienes el apoyo de la central desde el principio, desde la formación inicial y luego todo el apoyado continuado en el día a día. Toda la parte de marketing y de publicidad al alcance de tu mano hace que abras ya con una cifra de alumnos que por tu cuenta sería impensable conseguir”. Eva Martínez, franquiciada de Zaragoza.

A pesar de haber estado varios meses cerrados y con los coches parados a consecuencia de la pandemia, AUTIUS supo adaptarse rápidamente a la nueva situación y decidió seguir con la actividad ofreciendo la teórica online para que la gente pudiera aprovechar ese tiempo en casa y prepararse el examen teórico. Tal fue el éxito de la formación online que ha venido para quedarse, junto con los cursos presenciales, y que ambas modalidades consiguen llenar las plazas ofertadas en la práctica totalidad de los cursos que se ofrecen.

También ha incentivado esta situación el hecho de que mucha gente que no tenía carnet se haya decidido a sacárselo o a retomarlo en preferencia del transporte público. Y es que desde que retomaron la actividad post confinamiento, en mayo de 2020, no han parado de aumentar el número de matrículas.

“Junio del año pasado fue un auténtico boom. La gente tenía ganas de retomar la vida y la actividad y sacarse el carnet fue algo que les había quedado pendiente. Se nos juntó toda la gente que vino a matricularse nueva más toda la gente que había hecho la teórica online durante el confinamiento y que ya estaba preparada para ir a examen más toda la gente que se había quedado a medias en el proceso o a punto de ir a examen teórico o práctico” apunta su responsable de Marketing, Marta Gómez.

AUTIUS trabaja con un método propio para la teórica de coche. Cursos intensivos de 6 días los martes, miércoles y jueves, dos horas al día durante dos semanas. En estos 6 días los alumnos reciben toda la formación teórica que necesitan saber. Este es el buque insignia de la marca y lo que sus alumnos más valoran. Contenidos ordenados y estructurados en 6 bloques, grupos cerrados donde todos empiezan de cero y avanzan a la vez, con una fecha de inicio y una fecha de fin y con el objetivo de que el alumno avance lo más rápido posible en su proceso de sacarse el carnet. Clases dinámicas, entretenidas e interactivas hacen que los alumnos tengan la sensación de no venir a clase, o al menos, no a la típica clase. Su aula en forma de grada es característica de esta marca. Este método propio, junto a una imagen de marca fresca, desenfadad y juvenil y la facilidad de que el alumno lo gestione todo él mismo desde su espacio personal, MY AUTIUS, hacen que por sus centros más grandes pasen 500 alumnos al año.

Desde su espacio personal, los alumnos pueden gestionar ellos mismos la reserva de clases prácticas y ver su evolución. La marca ofrece un sistema de precios variables en sus clases prácticas, en función de la franja horaria y la demanda, que permite una adaptación de precios al bolsillo de cada alumno así como garantizar una ocupación completa de las clases ofrecidas.

Desde el departamento de marketing se trabaja en posicionar la marca para que AUTIUS sea la autoescuela referente entre los jóvenes en todas las ciudades donde está presente

AUTIUS en datos

Actualmente AUTIUS tiene 9 centros repartidos por toda España, 46 profesores, 13 personas en atención al alumno y 28 Minis dando clases prácticas. En alguno de sus centros más grandes tienen hasta 10 profesores a jornada completa. En 2021 la marca estima cerrar con una facturación global de aproximadamente 3 millones de euros.

La última franquicia abrirá sus puertas en Pozuelo de Alarcón a principios de octubre y a su cargo están Paco y Sonia. Paco es profesor de autoescuela y conoce bien AUTIUS pues durante más de un año fue profesor en su sede de Argüelles. Tras conocer la marca desde dentro, ver cómo trabajan y los resultados que obtienen, ha decidido dar el paso de montar su propio AUTIUS junto a su pareja en la ciudad de Pozuelo de Alarcón.

Esta última apertura se enmarca dentro del plan de expansión que la marca tiene desde que abrió su primera unidad en el año 2017 y que continúa con la selección de franquiciados que quieran emprender su propio negocio en un sector estable y de la mano de una marca consolidada y con unas cifras que multiplican por 6 el volumen de negocio de cualquier autoescuela tradicional.

Los requisitos para abrir un franquicia de autoescuela AUTIUS son: ciudades de más de 30.000 habitantes, locales de mínimo 80 metros cuadrados en zonas prime y nunca dentro del área de influencia del resto de autoescuelas AUTIUS. Desde la marca ofrecen todo el apoyo y asesoramiento necesario: búsqueda del local, estudio de mercado de la zona y competencia y posicionamiento de la marca en la ciudad.

Vídeos

Apertura primera autoescuela en Madrid-Argüelles



