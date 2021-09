12 razones por las que una start-up necesita outsourcing financiero, por Enfoca Dirección Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de septiembre de 2021, 11:58 h (CET)

Debido a las enormes oportunidades de crecimiento que brinda frente a otras opciones más tradicionales, la dirección financiera externa de las empresas es cada vez más recurrente. Además, las ventajas competitivas que se consiguen con ello son innegables. Sobre todo en las empresas emergentes o de reciente creación, muchas veces se hace difícil gestionar de forma adecuada los recursos financieros de un negocio por la falta de conocimientos, tiempo o experiencia necesaria sobre finanzas.

El outsourcing financiero y sus ventajas Por ejemplo, la contratación interna de un profesional para gestionar el departamento financiero puede parecer una buena opción, pero realmente supone un coste más elevado para la empresa, sobre todo si no se obtienen los resultados esperados. Además, una sola persona no ofrece todos los beneficios de un equipo de profesionales como ocurre en el outsourcing financiero, por ejemplo, el acceso a herramientas de control de gestión financiero y a metodologías contrastadas de control de gestión empresarial que usan las grandes empresas.

¿Cuál puede ser la solución ideal en estos casos? Ante esta situación muchos negocios y startups optan por contratar el denominado outsourcing financiero, motivados por las ventajas que supone externalizar estos servicios como palanca para llegar a conseguir un crecimiento escalable.

Uno de los principales objetivos que tiene todo negocio emergente es crecer rápidamente para conseguir hacerse un hueco dentro del mundo empresarial.

¿Qué se debe hacer para alcanzar las metas propuestas? Es importante saber enfocarse en lo importante. Por ello, acudir al outsourcing financiero es una de las mejores soluciones para poder dedicar el tiempo a hacer crecer el negocio. Enfoca Dirección expone 12 de las razones que motivan a las empresas a contratar este servicio externo y que les reporta beneficios a corto y medio plazo. Entre ellas se encuentra una mejor gestión financiera gracias a la experiencia de un equipo profesional y una mayor capacidad de adaptación a los cambios que se produzcan en el entorno. Además, este servicio incluye la elaboración de un plan financiero y operativo que se adapte a las necesidades del negocio y la formación sobre cómo gestionar y optimizar la política financiera de un negocio. Más allá de todos estos beneficios, supone un ahorro de costes gracias a una planificación financiera adecuada del negocio y una reducción de riesgos financieros al tener un mejor control sobre clientes y/o proveedores. A través del outsourcing financiero, el profesional podrá crear una valoración objetiva de la situación financiera de la empresa para proponer medidas de mejora y obtener una mayor productividad, permitiéndole generar una ventaja competitiva en su sector y un mayor beneficio gracias a las nuevas alternativas financieras y operativas. Así, estas ventajas son las que se obtienen con la contratación del outsourcing financieroy que permitirán hacer crecer el negocio y tener un control sobre la información de la empresa.

¿Qué necesidades cubre este servicio de gestión externa? La gestión financiera externa se adaptará a las necesidades de cada negocio con el fin de conseguir el éxito empresarial de este, además de conseguir una mayor rentabilidad, reduciendo costes y aumentando los beneficios.

¿Qué permitirá este servicio? El outsourcing financiero posibilitará evaluar la gestión actual y realizar una guía operativa para sacar a flote los recursos financieros que son esenciales.

Este asesoramiento y apoyo externo supone una ayuda para analizar de forma objetiva cómo se gestiona un negocio ahora y cómo se podría gestionar de forma más eficiente en el futuro. Lo que se pretende es maximizar la inteligencia de negocio gracias a los mejores profesionales como los de Enfoca Dirección, que permiten exprimir al máximo un negocio y hacerlo crecer con las soluciones que propone la gestión financiera externa.

