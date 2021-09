DoGood: la tecnología que ayuda a las empresas a crear una cultura sostenible Emprendedores de Hoy

Un 47% de las compañías dispone de una política de sostenibilidad, pero únicamente el 27% forma a sus empleados en esta materia.

DoGood crea un programa personalizado con retos basados en el impacto social, económico y medioambiental de cada empresa.

DoGood es una start-up española que permite a las empresas construir una cultura sostenible mientras mejoran sus informes de sostenibilidad introduciendo a sus empleados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

Tras su aprobación en 2015, los ODS se han convertido en el principal impulso para canalizar acciones de sostenibilidad. Además, desde principios de año, las empresas con más de 250 empleados están legalmente obligadas a reportar sus Estados de Información No Financiera (EINF).

El incremento de demandas sociales y el carácter obligatorio de la ley ha favorecido la implementación de los ODS dentro de los objetivos estratégicos de las empresas. Sin embargo, muchas corporaciones todavía tienen dudas de cómo hacerlo. Solo el 22% han establecido compromisos públicos específicos y medibles en relación con las metas de la Agenda 2030.

“Las empresas suelen disponer de políticas relacionadas con el desarrollo sostenible, pero no de medidas para ponerlas en práctica. Un 47% las empresas dispone de una política de sostenibilidad, pero solo el 27% forma a sus empleados en esta materia”, explica Ignacio Barriendos, CEO de DoGood People.

DoGood permite a empresas e instituciones educativas involucrar a los empleados activamente en las estrategias de sostenibilidad corporativa. “Nuestro objetivo es que los trabajadores y estudiantes, a través de retos, sean parte activa del cumplimiento de los proyectos sociales en los que las empresas e instituciones participan”, comenta Barriendos. Así, el impacto social, económico y medioambiental de las entidades aporta valor a la sociedad. En consecuencia, fortalece su reputación y sus relaciones con los distintos grupos de interés. Grandes corporaciones como Reale, Siemens Gamesa, Metrovacesa o la Universidad Francisco de Vitoria ya han incorporado DoGood para ser más sostenibles y asegurar el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

