Los farmacéuticos guipuzcoanos conmemoran su Día Mundial reivindicando su papel asistencial

jueves, 23 de septiembre de 2021, 13:03 h (CET) Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) recuerdan que la prestación de servicios farmacéuticos mejora los resultados en salud de los medicamentos, y reiteran su ofrecimiento a la administración sanitaria vasca para colaborar durante la pandemia. Con 1.175 farmacéuticos/as colegiados, Gipuzkoa es la provincia con mayor porcentaje de mujeres farmacéuticas (80,9%). El territorio cuenta con 287 oficinas de farmacia, una por cada 2.593 habitantes Pinchar sobre este link para ver el vídeo felicitación del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco

El sábado, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico y, con motivo de esta conmemoración, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha organizado diversas iniciativas para dar visibilidad y felicitar a los 1.175 farmacéuticos que trabajan en el territorio, en primera línea y desde diferentes ámbitos de actuación farmacéutica.

Así, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se iluminará el sábado, día 25, de verde en reconocimiento a la profesión; y el Palacio de Exposiciones y Congresos del Kursaal lucirá también el domingo 26 de septiembre una iluminación muy especial conmemorando la fecha. Ambas iniciativas se complementan con una campaña de imagen de la profesión en diversos soportes con la que el Colegio quiere recordar que tanto en las farmacias, como en hospitales, centros de salud, distribución, industria, análisis clínicos, etc. los farmacéuticos son profesionales sanitarios al servicio de la ciudadanía, dando respuesta a sus necesidades en el acceso, uso y efecto de los medicamentos.

Con motivo del Día Mundial, el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia recuerda que la pandemia ha reforzado a los farmacéuticos/as como profesionales de la salud en su actividad clínica/asistencial, en primera línea en los diferentes ámbitos en los que trabajan, “ya que hemos dado respuesta a las necesidades que han ido surgiendo garantizando en todo momento el acceso a los medicamentos, y atendiendo dudas y consultas diarias de la ciudadanía sobre todo tipo de temas relacionados con la salud”.

Si bien esto ha sido percibido así por la sociedad, afirma sentir cierta decepción por la respuesta de la administración sanitaria vasca ya que, “a pesar de que como Consejo de Farmacéuticos de Euskadi desde el primer momento nos ofrecimos a colaborar (para realización test, vacunación, toma de muestras, propuestas de colaboración para ayudar a descargar la Atención Primaria etc.), no hemos obtenido una respuesta positiva por parte de la administración en lo relativo a la pandemia; si bien es cierto que en otros programas y marcos colaboramos habitualmente con el Departamento de Salud”, apostilla.

En este sentido, Gastelurrutia recuerda que otros países del entorno como Francia, Italia o Portugal, o incluso en comunidades autónomas como Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña o Murcia, “sí han apostado por la oficina de farmacia como un establecimiento sanitario activo y participativo durante la pandemia”.

“Parece que actualmente lo único que las administraciones esperan de las farmacias es garantizar el acceso al medicamento y, siendo esto muy importante, hoy está claro que la prestación de servicios por parte del farmacéutico mejora los resultados en salud de los medicamentos”, subraya.

Una profesión en plena transformación

El presidente del COFG explica que la profesión farmacéutica está en pleno proceso de transformación abordando el reto de dar el salto del producto/medicamento, al paciente, a la persona que utiliza esos medicamentos. “Es decir: pasar de una profesión centrada en el producto (aspectos físicos/químicos/mecanismos de acción), a estar más centrados en el comportamiento de los pacientes que usan los medicamentos (aspectos sociales, relacionales, más clínicos, etc.) y en los efectos que esos medicamentos hacen en los pacientes, sean positivos o adversos. Este es el gran reto que esta abordando hoy la profesión en su conjunto y en el que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa hemos comenzado a dar pasos mediante diferentes proyectos”, señala.

Asimismo, Gastelurrutia explica que desde el COFG también se han marcado el objetivo de profundizar en el rol social de la farmacia ya que por su distribución geográfica, profesionalidad, cercanía, horario, etc. puede jugar un rol fundamental en esta área. “En este campo, el COF Gipuzkoa es pionero con diversos programas e iniciativas”, concluye

Datos Gipuzkoa: Farmacias y farmacéuticos/as

Según datos recogidos a 31 de diciembre de 2020, Gipuzkoa cuenta con:

175 farmacéuticos colegiados; de los cuales 983 trabajan en farmacia comunitaria seguido de otros ámbitos como farmacia hospitalaria (35), análisis clínicos (112), distribución, óptica y acústica, ortopedia, administración, etc.

comunitaria seguido de otros ámbitos como farmacia hospitalaria (35), análisis clínicos (112), distribución, óptica y acústica, ortopedia, administración, etc. En el territorio contamos con 161,6 farmacéuticos colegiados por cada 100.000 habitantes (la media estatal es de 161,9).

Con un 80,9% de mujeres entre los colegiados, Gipuzkoa es la provincia con mayor porcentaje de mujeres farmacéuticas, por encima de la media estatal, situada en 71,7%.

de mujeres farmacéuticas, por encima de la media estatal, situada en 71,7%. La edad media de los colegiados es de 47,3 años.

Gipuzkoa cuenta con 287 farmacias , 85 de las cuales se ubican en San Sebastián y las 202 restantes en el resto del territorio.

, 85 de las cuales se ubican en San Sebastián y las 202 restantes en el resto del territorio. Con 3,3 farmacéuticos por farmacia , Gipuzkoa es la tercera provincia con más farmacéuticos por farmacia, tras Álava y Santa Cruz de Tenerife. La media estatal es de 2,5 farmacéuticos por farmacia.

, Gipuzkoa es la tercera provincia con más farmacéuticos por farmacia, tras Álava y Santa Cruz de Tenerife. La media estatal es de 2,5 farmacéuticos por farmacia. Cuentan con una farmacia por cada 2.534 habitantes (la media estatal se sitúa en una farmacia por cada 2.097 habitantes).

(la media estatal se sitúa en una farmacia por cada 2.097 habitantes). Tras Álava y Bizkaia, Gipuzkoa ocupa la tercera posición estatal en cuanto al número medio de personas mayores de 65 años por farmacia, situándose en 569 personas (frente ala media estatal de 416). Vídeos

