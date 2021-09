Llega el Ceba’t Family, un festival de música y diversión con la mejor oferta de ocio familiar de Catalunya Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 12:38 h (CET) El Ceba’t Family es un festival de música y diversión para toda la familia que se celebrará en Fira Sabadell los días 6 y 7 de noviembre. Las familias podrán disfrutar de 24 horas de actividades infantiles de todo tipo, donde no faltarán atracciones, talleres, competiciones deportivas, actuaciones musicales, batucadas o gastronomía Sabadell acogerá los días 6 y 7 de noviembre el Ceba’t Family, un festival de ocio familiar donde el único objetivo es pasárselo en grande. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, las familias podrán visitan el recinto Fira Sabadell y disfrutar de la gran oferta de actividades infantiles y musicales que ofrece el festival.

El Ceba’t Family cuenta con un completo y atractivo calendario de entretenimiento con actividades 100% infantiles, entre las que se encuentran talleres de circo, de castellers y de globoflexia, competiciones deportivas, inflables, camas elásticas, zumba kids, pintacaras, atracciones sostenibles y animación infantil de todo tipo.

Respecto a las actividades musicales, el Ceba’t Family ofrecerá talleres musicales y de percusión, Dj’s y conciertos infantiles. Entre los grupos que actuarán en directo, tanto el sábado como el domingo, se encuentran Fugados Kids y Versions per Xics.

Fugados Kids es un divertido grupo de versiones que animará a toda la familia con un amplio repertorio musical, desde canciones populares de los años 80’s hasta los hits con más ritmo del panorama musical actual.

En cuanto a Versions per Xics, es un interesante proyecto musical dirigido al público familiar con una puesta en escena teatral. Ofrecerá un repaso de las principales canciones que escuchan actualmente los más pequeños, versionando temas de grupos como El Pot Petit, Miki Núñez o Doctor Prats.

Las familias que visiten el Ceba’t Family también podrán disfrutar de barras gastronómicas y food trucks con bebidas y comidas para todos los gustos. De esta manera, podrán aprovechar al máximo la jornada de ocio familiar sin necesidad de abandonar el recinto para comer o para cenar. Hamburguesas, frankfurts, pizzas, creps o cervezas artesanas serán algunos de los productos presentes en el espacio gastronómico del festival.

Sin duda, el Ceba’t Festival cuenta con todos los ingredientes para convertirse en la mejor propuesta de ocio familiar de Catalunya durante el primer fin de semana de noviembre.

Entradas:

Las entradas para asistir al Ceba’t Family ya están disponibles en el portal www.cebatfestival.com/entrades/

El precio de la entrada anticipada (hasta el 30 de septiembre) para mayores de 12 años es de 10€ y de 12€ a partir del 1 de octubre.

El acceso es gratuito para niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y los 12 años. Medidas anti COVID-19

Todas las actividades englobadas en el Ceba’t Family cumplirán con las normativas sanitarias vigentes durante las fechas del festival, siguiendo, en todo momento, los protocolos de actuación anti COVID-19 marcados por el PROCICAT.

Participa:

SABALLUTS: Taller de Castellers

TOT MÚSICA SBD: Taller de música

SALTING: SABADELL: Camas elásticas

BUIXES DEL NORD: Taller de percusión

C.N. Sabadell: Competiciones deportivas & Zumba Kids

SUAANN: Animación Infantil

CRUZ ROJA SABADELL: Taller familiar de primeros auxilios

DECATHLON: Taller habilidades deportivas Datos de interés:

