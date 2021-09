Tecnología para devolver la audición natural a las personas con pérdida auditiva

Cada año la última semana completa de septiembre se dedica a reivindicar los derechos del colectivo que conforman las personas sordas. Este año 2021, la Semana Internacional de las Personas Sordas se conmemora bajo el lema "Celebrando la prosperidad de la comunidad sorda", en referencia a los valores y al patrimonio lingüístico y cultural que la identifican A lo largo de estos 7 días, los comprendidos entre el 20 y el 26 de septiembre, destacan dos fechas especiales: el Día Internacional de las Lenguas de Signos y el Día Internacional de las Personas Sordas.

Este año también se quiere incidir en las dificultades añadidas que han tenido las personas sordas durante la pandemia. En este periodo, además del aislamiento, han sufrido la falta de acceso a la información por los medios adecuados a sus necesidades, dado que en determinados momentos se habilitaron teléfonos de atención a los ciudadanos, pero este medio no es útil para muchas personas con pérdida de audición.

En este sentido, y en apoyo de las personas con pérdida auditiva, Grupo GN lanzó, en plena pandemia, la práctica de las llamadas “pruebas in situ” en el oído de los pacientes gracias al sistema ReSound Assist Live at Home.

Esta tecnología permite a los profesionales de la audición ofrecer una atención auditiva completa de forma remota, lo que incluye las pruebas iniciales de la evaluación auditiva y el proceso de adaptación de audífonos. Gracias a ReSound Assist Live at Home, los profesionales de la audición pueden evaluar la capacidad de oír de las personas con pérdida auditiva desde la calma y la seguridad del hogar del paciente. Grupo GN aceleró el lanzamiento de esta tecnología de vanguardia para que los mayores pudieran aprovechar los beneficios en la mejora y el cuidado de su audición mientras permanecen en casa durante la pandemia de COVID-19. De esta manera, ReSound Assist Live en el hogar permite a los profesionales de la audición abrir nuevos caminos en cuanto a la prestación de sus servicios, presentes y futuros.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su red asociativa se han unido a la comunidad sorda internacional, representada por la WFD, (Federación Mundial de Personas Sordas). Ambas han reclamado a los gobiernos voluntad y determinación en la aplicación de medidas que hagan efectiva la igualdad de oportunidades de este colectivo. En este sentido, se muestran como un colectivo capaz y comprometido, con una lengua propia reconocida legalmente, y con un objetivo común: ser partícipes de una sociedad que les necesita.

Otro de los objetivos de la celebración de esta semana es concienciar sobre la detección temprana de trastornos auditivos. Aunque la mayoría de los trastornos auditivos en los bebés se suelen asociar con razones genéticas, complicaciones durante el desarrollo del feto o incluso problemas durante el parto, también existen riesgos de generar un trastorno auditivo en niños completamente sanos, por eso es fundamental la prevención.

Algunas recomendaciones básicas para cuidar la salud auditiva de los bebes son:

Limpiar el oído del bebé superficialmente y jamás introducir un bastoncillo en su canal auditivo. No colocarle auriculares para que escuchen música o vean algún programa en la televisión en la PC y controlar que el volumen sea moderado. Estar pendiente de su capacidad auditiva, para así poder detectar cualquier complicación justo a tiempo No obstante, la prevención para cuidar la salud auditiva es fundamental en todas las etapas de la vida.

Esta semana, de manera especial, Grupo GN se suma al objetivo de concienciar a todas las personas de la importancia de realizar una revisión auditiva anual para prevenir y tratar posibles problemas de audición. Además, cualquier persona puede realizarse una revisión on-line sin moverse de su casa en la web, que tiene un carácter consultivo y que no debe sustituir a la visita al profesional de la audición.

En cualquier caso, Grupo GN continúa trabajando para devolver a las personas la capacidad de comunicarse, a partir de la audición, buscando siempre devolver la audición natural de la que disfrutaron, a través de tecnología que emula el funcionamiento natural del sentido del oído.

Hasta la llegada del sistema M&RIE a los audífonos (micrófono y auricular en el oído), en ambientes ruidosos, la industria de la Audiología no había conseguido que los audífonos fueran todo lo eficientes que deberían. Los normoyentes se abstraen del entorno y se focalizan en una conversación, a pesar del ruido. La industria no había sido capaz de fabricar audífonos que emularan esta faceta del sentido del oído para localizar el origen del sonido, tanto en un ángulo como en cuanto a la distancia donde se origina. Y, si el cerebro no es capaz de localizar, tampoco es capaz de discriminar.

El gran hito tecnológico del sistema M&RIE es que, por primera vez, después de muchos intentos fallidos de la industria, un fabricante ha logrado colocar un micrófono en el interior del canal auditivo, superando los tradicionales problemas de feedback. El avance es fundamental, puesto que permite el usuario servirse de sus propios pabellones auriculares para localizar el sonido.