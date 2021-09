El Frozen Yogur de Smöoy, en su versión soft y Box, se consolida entre los productos más sanos del mercado Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 11:51 h (CET) Tras más de doce años abriendo yogurterias por todo el país y múltiples mercados internacionales, la última innovación de Smöoy han sido la de llevar algunos de sus productos estrella a las a los lineales de las principales cadenas de alimentación El yogur helado de la cadena española Smöoy se consolida como uno de los productos más sanos del mercado en su categoría según un estudio interno de la compañía.

El Smöoy Frozen Yogur, tanto en su versión soft, a la venta en toda la red de yogurterías de la cadena, como en su versión Box (una reciente innovación que ha llevado este producto a las góndolas de los principales supermercados del país), destaca entre otras marcas del mercado por las siguientes declaraciones nutricionales y propiedades saludables:

-Bajo contenido en grasa. 0,9 % de materia grasa

-Fuente de fibra. Soft: 2,2gr fibra en 100 kcal. Box: 3,2 gr fibra en 100 gr de producto

-Sin gluten.

Una vez analizadas otras grandes marcas del mercado, el Departamento de Calidad de la compañía destaca del producto Smöoy frente a sus principales competidores, cuyos contenidos en grasa en el resto de helados está muy por encima de sus datos, ha afirmado Mª Elena Castillo (Departamento Calidad Smöoy). Además, Smöoy destaca por ser rico en fibra, algo que otras compañías no contienen, así como el interés de ser un producto sin gluten.

“Hoy la sociedad es muy conscientes de que el modelo de vida saludable es el presente y futuro de una sociedad cada día más concienciada con los hábitos de vida sana y natural”, destaca Nuria Martínez Sirvent, CEO y fundadora de Smöoy, no obstante, Smöoy lleva desde su fundación, ofreciendo este tipo de productos al consumidor e impulsando una alimentación sana y nutritiva, y presentando ahora como antes los primeros yogures helados funcionales del mercado”.

La excelencia de un producto innovador

Smöoy ofrece la única propuesta del mercado de yogur helado bajo en brasas, rico en fibra y sin gluten que incluye cuatro bases: yogur natural, de frutas, chocolate y nata, y más de 40 toppings con los que acompañar y personalizar.

La innovación Smöoy llega a las grandes cadenas de supermercados

Tras más de doce años abriendo yogurterias por todo el país y múltiples mercados internacionales, la última innovación de Smöoy han sido la de llevar algunos de sus productos estrella a las a los lineales de las principales cadenas de alimentación. Así, a partir de la pasada primavera ya es posible adquirir la Smöoy Box (tarrina de yogur helado y 3 sobres de salsa) de la compañía en varias de las principales cadenas de supermercados del país.

Smöoy-Box, nombre que hace referencia a su innovador formato, incluye una tarrina del conocido yogur helado Smöoy en formato 500 ml y tres sobres variegatos (salsas), de modo que cada cliente pueda personalizar su propia experiencia en el consumo de yogur helado. Smöoy Box, mantiene su filosofía y esencia de marca, siendo un producto de bajo en grasas, tan solo un 0.9 %, rico en fibra y sin gluten.

Los variegatos elegidos, en sobres de 30 gr., son tres impactantes sabores únicos y exclusivos de la marca Smöoy: smörroch (crema de cacao, avellanas y galleta), chioco-coco (crema de chocolate blanco, galleta y coco) y frutos del bosque (fresas, arándanos y frambuesas).

Un modelo de negocio con más de 10 años de experiencia

Smöoy es fruto del esfuerzo de la cuarta generación de una familia dedicada al helado artesanal desde hace 100 años. Fundada en 2010, la marca ha logrado posicionarse como una de las principales cadenas de yogur helado, gracias a un modelo de negocio que comercializa el único helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten.

Premios y reconocimientos

El carácter innovador de la empresa y su rápido desarrollo, han sido clave en la evolución de Smöoy y en los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de sus 10 años de trayectoria.

La empresa fue galardonada en 2015 con el Premio Alimento de España a la Restauración, Accésit Alimento de España a la Iniciativa Emprendedora, premio otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dirigido a empresas menores de 10 años, por la aplicación de ideas novedosas.

Smöoy puede presumir también de ser la única franquicia que ha llegado a las últimas fases de los Premios Nacionales de Marketing, junto a Iberia y Acciona, en la categoría de Latinoamérica y cuenta asimismo con el l Premio de Restauración Moderna en la categoría de I+D, obtenido de manos de la Asociación de Cadenas de Restauración Moderna (FERHCAREM), el Premio Mercurio a la Empresa de Servicio, la Mención de Honor del Premio Herentia 2015, que concede la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), el Premio a la Franquicia más Internacional, que otorga el diario El Economista junto a la Asociación Española de Franquiciadores (2016) y el otorgado a la Directora General y una de las fundadoras de la compañía, Nuria Martínez Sirvent, a la Empresaria del Año (OMEP).

Recientemente, Smöoy ha alcanzado un acuerdo de colaboración como Empresa Amiga de WWF, tras la firma de un convenio de colaboración para la conservación de la naturaleza. Smöoy se compromete así a participar en diversas actividades de conservación de la biodiversidad en los bosques y en los ecosistemas españoles, y a destinar parte de los beneficios a la defensa y compromiso medioambiental.

