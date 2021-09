iCommunity, capta medio millón de dólares en la FASE 1 de venta de su token ICOM, en menos de 15 minutos Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 10:06 h (CET) iCommunity Labs, se ha convertido en la primera plataforma de tecnología blockchain as a service española, en vender su token nativo para descentralizar y escalar sus servicios, y ha captado medio millón de dólares en un tiempo récord de menos de 15 minutos La disruptiva empresa española, ha vendido su token de utilidad ICOM, por medio de una pionera ITO (initial token offering), destinada a captar pre-ventas tokenizadas de servicios blockchain disruptivos. Los usuarios bloquearon en minutos una intención de compra de medio millón de dólares, obligando a la compañía a bloquear reservas para evitar exceder el limite establecido en esa etapa.

El token ICOM, es un punto clave y necesario para el funcionamiento de la plataforma, y será el enlace para optimizar, potenciar y hacer más escalables los modelos de negocio de todas las compañías y usuarios del ecosistema. El objetivo con esta pre-venta de servicios tokenizada, será el de incentivar y acelerar la transformación de las empresas, profesionales y proyectos particulares de cualquier sector.

“Estamos muy felices de la acogida increíble por parte de la comunidad. Queremos que el token ICOM, sea el catalizador que rompa el miedo e incentive a probar tecnología blockchain en todo tipo de empresas y proyectos”.

Comentó Miguel Ángel Pérez Co-fouender & CEO de iCommunity Labs.

Ya es posible apuntarse a la FASE 2 de la pre-venta hasta el martes día 28 de septiembre a las 17h, en su web https://icommunity.io/icom

Esta tokenización de servicios asegurar el futuro de la compañía y el escalado de su tecnología. La utilidad del token irá creciendo en función de los nuevos casos de uso de la plataforma de iCommunity, sus partners y clientes. La oferta de la pre-venta es de 15 millones de tokens, que se han lanzado a un precio fijo de 0,05€.

“Creo que estamos viviendo un punto de inflexión clave, para el avance de la tecnología blockchain en España”.

Mario García Co-founder & CMO, iCommunity Labs.

Entre los clientes de iCommunity, se encuentran compañías tan relevantes como Estrella Galicia o AENOR, empresas que se podrán beneficiar de la innovación de los nuevos casos de uso aplicados mediante el token ICOM.

Acerca de iCommunity Labs

Plataforma de tecnología blockchain as a service, para que todo tipo de empresas puedan aplicar a sus proyectos tecnología blockchain de forma sencilla, rápida y muy económica.

https://icommunity.io/icom

Contacto: hello@icommunity.io

